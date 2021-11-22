كسر رقبتها

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منذ 15 ساعة
1977
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55393
منذ ساعة
اوكي
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أحدث التعليقات
abdul
نهاية المرتد عيب أحمد قريبة ان شاء الله على ايدي جبهة تحرير تغراي وحلفائهم.
عبدالله
يجب على رجال لبنان اجتثاث ابو قذلة وحزبه هذا اذا كان فيه رجال
بوخالد
وين هذي المشاريع الناجحة كلها محفوفة بالمخاطر والخسارة اقرب للربح زمان ممكن تسوي مشروح وماتخسر الان اختلف الوضع
ابو عمار
اوكي
ابو راكان
اعلام النصر هي التي ادت لهذه الصوره والتعصبات بين الانديه وعلى هذا الحال لن يفلح النصر و يحفزون اللاعبين على التعصب
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