بالفيديو .. لاعب بوهانغ السابق: الهلال في القلب

طلال الغامدي (صدى):
قال لاعب بوهانج ستيلرز الكوري السابق، العراقي عباس عبيد، إنه يحب فريقه القديم لكن نادي الهلال السعودي سيظل في القلب.
وأكد أن فريق بوهانج ستيلرز الكوري بدأ في استعادة مستواه، لكن فريق الهلال يقدم كرة قدم رائعة لذا فالمباراة ستكون صعبة، وذلك بجسب ما ذكره في برنامج FAN ZONE المذاع على قناة " أبو ظبي الرياضية".
وأضاف أن على لاعبي نادي الهلال ألا يتفاجئوا برشاقة لاعبي بوهانج وسرعتهم، متوقعا أن المباراة ستكون مباراة قمة، وسيستمتع بها الجمهور.
يذكر أن ستاد الملك فهد الدولي الرياض سيستضيف ، غدًا، المباراة التي ستقام بين الهلال وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بنهائي دوري أبطال آسيا لنسخة 2021 في تمام الساعة السابعة مساءً.