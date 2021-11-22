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بالفيديو .. لاعب بوهانغ السابق: الهلال في القلب

منذ 15 ساعة
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بالفيديو .. لاعب بوهانغ السابق: الهلال في القلب

طلال الغامدي (صدى):
قال لاعب بوهانج ستيلرز الكوري السابق، العراقي عباس عبيد، إنه يحب فريقه القديم لكن نادي الهلال السعودي سيظل في القلب.

وأكد أن فريق بوهانج ستيلرز الكوري بدأ في استعادة مستواه، لكن فريق الهلال يقدم كرة قدم رائعة لذا فالمباراة ستكون صعبة، وذلك بجسب ما ذكره في برنامج FAN ZONE المذاع على قناة " أبو ظبي الرياضية".

وأضاف أن على لاعبي نادي الهلال ألا يتفاجئوا برشاقة لاعبي بوهانج وسرعتهم، متوقعا أن المباراة ستكون مباراة قمة، وسيستمتع بها الجمهور.

يذكر أن ستاد الملك فهد الدولي الرياض سيستضيف ، غدًا، المباراة التي ستقام بين الهلال وبوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي بنهائي دوري أبطال آسيا لنسخة 2021 في تمام الساعة السابعة مساءً.

 

الهلال
نادي الهلال
دوري أبطال آسيا
بوهانغ
بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي

التعليقات

سامي الراقي
سامي الراقي عدد التعليقات : 31
منذ 59 دقيقة
ياارب النصر من صالح بوهانج الكوري ...نعم كلنا جماهير الانديه السعوديه والعربيه والخليجيه قلبا وقالبا مع الحق ونصرة الحق مع بوهانج
7UP
7UP عدد التعليقات : 3183
منذ 36 دقيقة
عربي اصيل
ليتك تشوف نفايات سدني واوراو

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أحدث التعليقات

محمد
كارثة ولماذا السكوت ولماذا لم يتخذ موقف من هذا السلوك المشين من الأمم المتحدة 🇸🇦
أبو خالد إبن سمومة
يالله حسن الختام، الله يرحمه ويغفر له،
واضح ***وصريح
أي فعال وأي خبال، والبلد إلى الهاوية ومهب الريح، لا أمن ولاإقتصاد ولا سياسة خارجية،ولاصحة، ولا تعليم،يا أبو مخ غير فعال..
Zoolعالمي
ههههههههههههههههههههههههههههههه شيفلد ههههه ترتيب 17 هههههههههه اي فريق فيه ريحه طاقيه مصيره الفشل
Zoolعالمي
نفس حركت في استراحه العقجه انت فكر انا ينسى ههههههههههههههههههههههههههههههههههه

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