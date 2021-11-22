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نساء رايقات بعد الدوام
منذ 6 ساعات
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التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15023
منذ 46 دقيقة
روقان واللا دوخان وقلبة رأس..
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أحدث التعليقات
وافي
اللهم اهلك من في هلاكة صلاح للاسلام والمسلمين
وافي
شي مخزي ومعيب ان تترك بيتها والنطيحة والمتردية ينهبون خيرات البلد حسبي الله على من اوصلنا الي هذا الحال
مسلم
جاء في تفسير السعدي رحمه الله في قوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ﴾ أي: نهاية قوته وشبابه وكمال عقله، ﴿وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ...
صخر
لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها من المقصود بهذه الحركة جمهور النصر أو اعلام النصر
صخر
لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها من المقصود بهذه الحركة جمهور النصر أو اعلام النصر
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