الصرامي يطرح السؤال الصعب بشأن سبب هبوط النصر وتصدر ضمك للدوري

طلال الغامدي (صدى):
طرح الإعلامي سعود الصرامي، المتحدث السابق باسم نادي النصر، السؤال الصعب بشأن سبب هبوط فريق النصر وحلوله بالمركز التاسع وتصدر ضمك ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال سعود الصرامي:"ضمك يتصدر الدوري وهو يستحق النصر في المرتبة التاسعة وهو كان المرشح الأول للصدارة؟، ما يحدث لا يمكن المرور به مرور الكرام فهناك أسئلة منطقية تحتاج لإجابة مقنعة؟".
وأشار:" فضمك لا يملك ما يملكة النصر من أدوات النجاح فكيف فشل النصر ونجح ضمك؟ اللقاء الإفتتاحي بينهما إنتهي للنصر ب"4".
وكان النصر انتزع فوزا ثمينا من ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في بداية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.