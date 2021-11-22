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الصرامي يطرح السؤال الصعب بشأن سبب هبوط النصر وتصدر ضمك للدوري

منذ 50 دقيقة
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الصرامي يطرح السؤال الصعب بشأن سبب هبوط النصر وتصدر ضمك للدوري

طلال الغامدي (صدى):

طرح الإعلامي سعود الصرامي، المتحدث السابق باسم نادي النصر، السؤال الصعب بشأن سبب هبوط فريق النصر وحلوله بالمركز التاسع وتصدر ضمك ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال سعود الصرامي:"ضمك يتصدر الدوري وهو يستحق النصر في المرتبة التاسعة وهو كان المرشح الأول للصدارة؟، ما يحدث لا يمكن المرور به مرور الكرام فهناك أسئلة منطقية تحتاج لإجابة مقنعة؟".

وأشار:" فضمك لا يملك ما يملكة النصر من أدوات النجاح فكيف فشل النصر ونجح ضمك؟ اللقاء الإفتتاحي بينهما إنتهي للنصر ب"4".

وكان النصر انتزع فوزا ثمينا من ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في بداية دوري  كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر
سعود الصرامي
دوري المحترفين
ضمك
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التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3103
منذ 6 دقائق
الجواب،،، هو العقل والمنطق فالعقل والمنطق يقول اذا حصلت على بطولة ما هو الدليل،، الجواب الدليل كأس البطولة ومقاطع وصور التتويج بهذة البطولة،،، والا منطقي ولا يعقل ان تحضر خرقة بالية وتستدل بها على أشياء وخزعبلات وهمية لا يقرها عقل عاقل فهذا ما اوصلكم الى ما انتم عليه واقول لكم،،، الآسيوية صعبة قوية

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أحدث التعليقات

ع. س. ع
الآسيوية صعبة قوية لو تجيبون العفاريت،،، الآسيوية صعبة قوية ها ها ها ها ها أنا فقراوي قرنبعاوي وعلى الآسيوية ماني قاوي
ع. س. ع
الجواب،،، هو العقل والمنطق فالعقل والمنطق يقول اذا حصلت على بطولة ما هو الدليل،، الجواب الدليل كأس البطولة ومقاطع وصور التتويج بهذة البطولة،،، والا...
أبوخالد-أبها.
قال يارسول الله .. أوصني .. قال : لاتغضب , قال يارسول الله أوصني .. قال : لاتغضب , عن أبي هريرة رضي الله...
مسفر الغامدي
مخ مافيه
الريان
للاسف زمننا هذا شي مؤسف فنحن راضخون لافكار موضفين لايهمهم مصلحة الوطن وإنما إخراج النساء وفتح أبواب فساد في المجتمع ام عايض وبكره مطربه...

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