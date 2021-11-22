اقتصادي يوضح السبب الرئيس لانخفاض سوق الأسهم "فيديو" 

عادل الحربي (صدى):
أوضح المحلل الاقتصادي سعود المطير، السبب الرئيسي لانخفاض سوق الأسهم.
وقال سعود المطير خلال مداخلة بقناة الإخبارية، إن السبب الرئيسي هو علاوة الإصدار المصاحبة للأطروحات الجديدة، موضحا أن السوق يفقد ارتفاعاته مع كثرة الاكتتابات إذا كانت بعلاوة إصدار عالية.
وأشار إلى أن العربية للتعهدات الفنية أعطت إشارة واضحة أن علاوة متضخمة ولهذا كثر سعر الطرح ونزل أقل من 100.
وتابع أن المؤسسات المالية تقوم بعملية الشراء بغض النظر عن القيمة الحقيقية لأنها شبه تضمن أنها ستحقق 30% من الطروحات السابقة ولكن الآن سيعاد النظر وعلاوة الإصدار سوف يصححها السوق.