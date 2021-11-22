المعيوف رداً على مدرب بوهانج بعدم معرفته للهلال:"غدا سيعرف"

ماجد محمد (صدى):
رد عبد الله المعيوف، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الهلال، على تصريحات المدير الفني لبوهانج ستيلرز الكوري، كيم جي دونج، قبل نهائي آسيا حول عدم معرفته بفريق الهلال.
ورد المعيوف، أن لاعبي الهلال سيجعلون العالم غدًا يعرف من هو الهلال، معربًا عن أمله في إدخال الفرحة إلى جماهير الأزرق بالتتويج بالكأس
وكان جين قال خلال المؤتمر الصحفي لنهائي آسيا، إنه لا يعرف في الهلال سوى الثنائي بافيتمبي جوميز وموسى ماريجا، ولم تكن لديه معلومات عن الهلال قبل بدء التحضير للنهائي، ولكن تم دراسة الهلال جيدًا.
وتابع المعيوف أن الهلال سيسعى لتقديم مباراة تليق باسم المملكة، مؤكدًا أن اللاعبين سيبذلون كل ما في وسعهم لحسم اللقب، "مضيفا" سنقدم الدعم لمتعب المفرج ولكل لاعب سيخوض النهائي غدًا، نثق في متعب وسيكون إضافة للفريق.