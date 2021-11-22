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المعيوف رداً على مدرب بوهانج بعدم معرفته للهلال:"غدا سيعرف"

منذ 3 ساعات
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المعيوف رداً على مدرب بوهانج بعدم معرفته للهلال:"غدا سيعرف"

ماجد محمد (صدى):
رد عبد الله المعيوف، حارس مرمى فريق الكرة بنادي الهلال، على تصريحات المدير الفني لبوهانج ستيلرز الكوري، كيم جي دونج، قبل نهائي آسيا حول عدم معرفته بفريق الهلال.

ورد المعيوف، أن لاعبي الهلال سيجعلون العالم غدًا يعرف من هو الهلال، معربًا عن أمله في إدخال الفرحة إلى جماهير الأزرق بالتتويج بالكأس

وكان جين قال خلال المؤتمر الصحفي لنهائي آسيا، إنه لا يعرف في الهلال سوى الثنائي بافيتمبي جوميز وموسى ماريجا، ولم تكن لديه معلومات عن الهلال قبل بدء التحضير للنهائي، ولكن تم دراسة الهلال جيدًا.

وتابع المعيوف أن الهلال سيسعى لتقديم مباراة تليق باسم المملكة، مؤكدًا أن اللاعبين سيبذلون كل ما في وسعهم لحسم اللقب، "مضيفا" سنقدم الدعم لمتعب المفرج ولكل لاعب سيخوض النهائي غدًا، نثق في متعب وسيكون إضافة للفريق.

 

 

الهلال
المعيوف
بوهانج

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3106
منذ ساعة
كفو والله وامعيفواة،،، بأذن الله الزعيم بطل آسيا توكل على الله بس
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3106
منذ ساعة
كفو والله وامعيفواة،،، بأذن الله الزعيم بطل آسيا توكل على الله بس
برنس
برنس عدد التعليقات : 557
منذ 55 دقيقة
خف علينا تكفى يازينك ساكت والله

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أحدث التعليقات

مسعد
اليس من وافق على حلاوة الاصدار هي هيئة سوق المال والشعب على نياته وثق فيهم وبالتالي خسر امواله في سوق الفلس
بلسم الروح
الله يرحمه
لا يهمونك انا مجنونك
حمار القايلة انتهى التمتع بها وشاتوها بوز
لا يهمونك انا مجنونك
سالم والهلال اكبر من الإنجرار خلف كاتب خبر معروفة الدوافع خلفة والغاية منة ناهيك عن كون بن مساعد احد عملاقة النادي رئيس وعضو شرف...
الزعيم العالمي
يافقراوي ياصغير الرياض ههههههه وضيع ناديك يامسمي ناديك الوضيع عالمي اجل هههه الكأس جلس في الرياض.والهلال بيدعس على مخالفات بوهانج

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