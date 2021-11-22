"البيئة والمياه" تدعو 202 متقدم ومتقدمة على وظائفها للمقابلة الشخصية

فاطمة المالكي (صدى):
دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة (202) متقدماً ومتقدمة على وظائفها (43) المعلن عنها يوم 15/3/1443 هـ للمقابلة الشخصية ومطابقة بياناتهم، اعتباراً من تاريخ 23/4/1443هـ الموافق 28/11/2021م.
وأشارت إلى أنه يجب على المرشحين إحضار ما يلي:الهوية الوطنية + نسخة منها، السيرة الذاتية، أصل وثيقة التخرج + نسخة منها، موضحاً بها التقدير العام والنسبة المئوية أو المعدل التراكمي وتاريخ التخرج.
وأكدت على أن الحاصلين على الدرجة الجامعية الخارجية يتطلب إرفاق معادلة التعليم العالي، وإحضار جميع المستندات وشهادات الخبرة.
وأوضحت أنه يمكن التواصل عبر البريد الالكتروني: HRE@MEWA.GOV.SA