نجاة صبا مبارك من الموت إثر انفجار لغم

عمان (صدى):
أنقذت العناية الإلهية الممثلة الأردنية صبا مبارك من الموت بعد انفجار لغم أثناء تصوير آخر مشاهد مسلسل "ليلة السقوط"، الذي يجري تصويره في العراق.
وقالت شركة بلا حدود للإنتاج الفني، المنتجة لمسلسل "ليلة السقوط" الذي يلعب بطولته النجمان طارق لطفي وباسم ياخور والفنانة صبا مبارك، أن لغم حقيقي انفجر في موقع التصوير بمدينة الموصل العراقية، وأكدت نجاة كل العاملين في المسلسل من الموت وعدم وقوع إصابات.
وأضافت الشركة أن الانفجار أسفر عن تلف بعض معدات التصوير جراء الانفجار، وتم استبدالها للانتهاء من تصوير العمل تمهيداً لعرضه مطلع العام المقبل.