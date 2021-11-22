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عرض جديد "لسالم الدوسري" للمشاركة في الدوري الإنجليزي

منذ ساعة
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عرض جديد "لسالم الدوسري" للمشاركة في الدوري الإنجليزي

نواف السالم (صدى):
كشف الأمير عبد الله بن مساعد ، مالك نادي شيفيلد يونايتد، أثناء حديثه في Space عبر موقع "تويتر"، عن رغبته في ضم نجم الهلال والمنتخب الوطني سالم الدوسري إلى الدوري الانجليزي.

وقدم الأمير عبد الله قدم عرضًا شفهيًا لضم سالم الدوسري في شيفيلد يونايتد، مؤكدًا أن الدوسري لو لديه الرغبة، فسيتعاقد معه.

الجدير بالذكر أن سالم الدوسري يستعد للمشاركة مع الهلال في نهائي دوري أبطال آسيا 2021، وذلك في مواجهة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في السابعة مساء الغد "الثلاثاء"، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض.

وفي سياق متصل، يشهد شيفيلد يونايتد، هذا الموسم، دوري البطولة الإنجليزية "تشامبيونشيب"، ما أنه يحتل المركز السابع عشر برصيد 20 نقطة من 18 مباراة.

 

الهلال
الدوري الانجليزي
دوري أبطال آسيا
الأمير عبدالله بن مساعد
سالم الدوسري
المنتخب الوطني
بوهانج

التعليقات

واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15019
منذ 41 دقيقة
فرصة ياكابتن سالم ولا تحتاج إعادة تفكير،والحياة فرص،،
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15019
منذ 40 دقيقة
من بادي الوقت هذا طبع الايَّامِ
عذبات الايَّام ماتمـدي لياليهـا
حلو الَّليالي تواري مثل الأحـلامِ
مخطور عنَّي عجاج الوقت يخفيها.
واضح ***وصريح
واضح ***وصريح عدد التعليقات : 15019
منذ 36 دقيقة
خذ من هالبيتين خير واعض، وأعقلها وتوكل ياكابتن سالم،، يادوسري
إلى صفالك زمانك علِّ ياظامـي
إشرب قبل لايحوس الطَّين صافيها
الوقت لو زان لك ياصاح مادامِ
ياسرع ماتعترض دربك بلاويهـا

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أحدث التعليقات

عبدالله
ليش قلوا الرجال يرحبون بالوزير لكي تطلع أمرأة ترحب به
حبظلم الاثول
ممتاز جدا ... اكل نظيف ... افضل من شغل البنقاله والهنود عساهم القرف .. بالتوفيق لكم منا وفينا .. الله يوفق الجميع
القادسبه
يارب ياكريم ان فريق الكوري يتوج بالكاس. من امام المدلل ابو اللجان والتحكيم واتحاده
حبظلم الاثول
من وين جت ذي المدرعه .. توقعت الطقاقه ام عايض شبيهة .. ام عايض في اللبس والصوت
عوض الدوسري
التقاعد لأسباب صحة

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