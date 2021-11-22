الهلال يحصل على 35 مليون ريال حال حصد الآسيوية

نواف السالم (صدى):
توقع خبير الاستثمار الرياضي عادل الحسينان، إيرادات نادي الهلال، من مشاركة الفريق الكروي الأول في نهائي آسيا.
وأوضح أن الهلال ينتظر مكافآت قد تصل إلى 35 مليون ريال، من المشاركة في النهائي الآسيوي، بدءًا من حصول الإدارة على نحو 8 ملايين ريال، من عائدات بيع التذاكر للمباراة النهائية.
وأشار إلى أن من المتوقع أن يحصد الهلال مبلغ 8.5 ملايين ريال من استثمار قمصانه التي طرحها للبيع، فضلًا عن إكسسوارات التشجيع وحملة "جوالك هلالي"، وفي حالة تتويج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا، فإنه سيحصل على 4 ملايين دولار، ما يقدر بنحو 15 مليون ريال.
وكشف أنه يحصل على مبلغ 2 مليون دولار "7.5 مليون ريال"، في حالة الخسارة، بينما مع تتويجه باللقب، يحصل الهلال على مكافآت محلية، وكذلك من الرعاة الرسميين، حيث يُتوقع أن تبلغ عائدات الهلال حوالي 35 مليون ريال.
ويواجه الهلال نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، في السابعة مساء الغد الثلاثاء، في استاد الملك فهد الدولي بالرياض، في نهائي دوري أبطال آسيا 2021.