ليالي الشتاء تجمع متقاعدين على الذكريات بعد غياب 20 عامًا

الرياض (صدى):
جمعت الموسيقى والطرب مواطنان متقاعدان بعد فراق عشرين عاما ، حيث حرصا على إعادة الذكريات بشوارع الرياض .
ونظم المواطن ابراهيم الصايغ وصديقه "ابو جراح " وحمد الصل "أبو أنور" عازف كمان دويتو دافيء مع ليالي الشتاء الباردة بعد فراق عشرين عاما
وقال الصديقان " دائما يهزنا الشوق لكل الاحباب والأشخاص الذين لم نراهم لسنوات طويلة, مشيرين إلى أن أي شخص هوايته الفن نادرا أن يكون متعصب وأنهما يجعلا الآلة سبب لفرحتهم.
وقال إبراهيم الصايغ " نظمت دويتو مع صديقي حمد الصل بعدما علمت أنه سيأتي إلى الرياض لإجراء بعض الأمور فرأيتها فرصة أن أقابله", مبينا أنهما قضا وقتهما في العزف والاغاني والاستمتاع بالحياة.