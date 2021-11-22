بالفيديو.. خلاف بين سارة الودعاني وزوجها حول الأكثر تضحية

أميرة خالد (صدى):
اندلع خلاف بين الفاشينيستا سارة الودعاني، وزوجها رجل الأعمال عبد الوهاب السياف، حول من يضحي أكثر في الحياة الزوجية الرجل أم المرأة.
وقال عبدالوهاب السياف، أن الزوج هو من يضحي أكثر؛ ما أثار استغراب سارة، التي بدت الصدمة واضحة على وجهها، لترد عليه: "أمانة.. أمانة أبو سعد وش ضحيت فيه"؛ حيث أوضح الزوج: "يعني أنا بشوف الزواج مسؤولية كبيرة على الرجل.. وانا ما قلت المرأة لاء.. لكن بشكل عام الرجل يضحي أكثر.. يعني بعيدًا عن موضوع الأبناء.. الزوج أكيد يضحي أكثر" .
وعلقت سارة الودعاني: "ابي سبب منطقي.. لأنه إجابتك مو منطقية"؛ ليرد بأن الزوج يبدأ بالبناء للحياة الزوجية منذ المراهقة من خلال العمل على توفير مصاريف الزواج، فيما الزوجة تبدأ حياتها الزوجية بعد عقد قرانها.
وأشار إلى أن الرجل يستمر في العمل من أجل الزواج حتى بعد عقد القران، مؤكدًا أن حديثه لا يشمل أبدًا موضوع الإنجاب وتربية الأبناء، مضيفًا أن الرجل يصاب بالصدمة بعد الزواج، حيث إن حياته تختلف بشكل كبير، فيما المرأة لا يكون الاختلاف كبيرًا بعد الزواج، إذ إنها تنتقل من منزل العائلة لمنزل الزوجية.