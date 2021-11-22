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ترامب يحصل على "الحزام الأسود" ويرتقي "فخريا" إلى مرتبة بوتين

منذ 3 ساعات
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ترامب يحصل على "الحزام الأسود" ويرتقي "فخريا" إلى مرتبة بوتين

واشنطن (صدى):
أعلنت أكاديمية التايكوندو العالمية ومقرها كوريا الجنوبية عن منح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حزام دان الأسود التاسع الفخري لهذا النوع من فنون الدفاع عن النفس.

وحرص ترامب على ارتداء الزي الخاص بهذه اللعبة القتالية في الكونغرس الأمريكي إذا عاد مجددا إلى البيت الأبيض.

وقام لي دونغ، رئيس هذه الأكاديمية بزيارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في منزله بمنتجع "مار إيه لاغو" لمنحه الحزام الأسود وشهادة فخرية في هذه اللعبة.

يذكر أن حصول ترامب على الدان التاسع في التايكوندو يجعله يشترك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نفس الرتبة في مثل هذه الألعاب القتالية، وكان بوتين حصل على الحزام الأسود وأصبح من المتخصصين الكبار في هذه الفنون في عام 2013.

 

البيت الابيض
ترامب
بوتين
الحزام الأسود

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 604
منذ ساعة
ههههههه
ابو ايفانكا صار مجنون العصر

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أحدث التعليقات

ابوعبدالله
Zoolعالمي بالميدان بدون ترشيح يا ........
رااايق
إنا لله وإنا إليه راجعون ** الله يرحمها ويغفر لها **
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي

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