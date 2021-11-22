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مليشيات الحوثي تحجز على أملاك 69 يمنيا

منذ ساعة
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مليشيات الحوثي تحجز على أملاك 69 يمنيا

فهمي محمد (صدى):
قررت المحكمة العسكرية المركزية بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، الحجز على جميع ممتلكات وأموال 13 مسؤولا في الحكومة اليمنية.

وجاء ذلك بعد اتهامهم بـ"الخيانة"، بينهم رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد سعيد محمد بن بريك.

كما أعلنت محكمة المنطقة العسكرية المركزية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين "الحجز التحفظي على جميع ممتلكات وأموال 56 يمنيا داخل اليمن وخارجها" بتهمة "الخيانة" و"تسهيل دخول القوات المعادية إلى إقليم الجمهورية اليمنية".

وعقد الحوثيين جلسات محاكمة "18 يمنيا، بينهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقائد المقاومة الوطنية طارق محمد عبد الله صالح"، بتهمة "الخيانة" و"الاشتراك في قتل 26 من أسرى الحوثيين العام 2015 في محافظة تعز".

صنعاء
اليمن
الحوثيين
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الحجز على أموال
المحكمة العسكرية المركزية
ميليشبا الحوثي

التعليقات

أبو عبدالله الحربي
أبو عبدالله الحربي عدد التعليقات : 331
منذ 23 دقيقة
عصابة السطو المسلح على دولة فكيف يكون حالة المجرم المدعوم بملالي السطو ذراع لايعرف إلى السلطة بنفوذ ملالي أية وآية انهكته العصابة.

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أحدث التعليقات

عبدالرحىم على رعقيل
اللهرمعك ىراقى حبىبب قرىب من القلوب متربص من الحكام
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مرسي سعادة السفير
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باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
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باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
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باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي

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