مليشيات الحوثي تحجز على أملاك 69 يمنيا

فهمي محمد (صدى):
قررت المحكمة العسكرية المركزية بصنعاء الخاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي، الحجز على جميع ممتلكات وأموال 13 مسؤولا في الحكومة اليمنية.
وجاء ذلك بعد اتهامهم بـ"الخيانة"، بينهم رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أحمد سعيد محمد بن بريك.
كما أعلنت محكمة المنطقة العسكرية المركزية، الخاضعة لسيطرة الحوثيين "الحجز التحفظي على جميع ممتلكات وأموال 56 يمنيا داخل اليمن وخارجها" بتهمة "الخيانة" و"تسهيل دخول القوات المعادية إلى إقليم الجمهورية اليمنية".
وعقد الحوثيين جلسات محاكمة "18 يمنيا، بينهم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وقائد المقاومة الوطنية طارق محمد عبد الله صالح"، بتهمة "الخيانة" و"الاشتراك في قتل 26 من أسرى الحوثيين العام 2015 في محافظة تعز".