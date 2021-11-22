تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
كاميرا توثق حادث مروع لسائق
منذ 3 ساعات
1088
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
kkkk
عدد التعليقات : 786
منذ 34 دقيقة
هذ مزنون مافيه مخ نفرات
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
ابوعبدالله
Zoolعالمي بالميدان بدون ترشيح يا ........
رااايق
إنا لله وإنا إليه راجعون ** الله يرحمها ويغفر لها **
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
أخر الأخبار
5 طائرات جوية ترافق "سلطان عمان" أثناء دخوله قطر
منذ 32 ثانية
1106
"الشورى" يطالب باستحداث قروض اجتماعية لتمويل حالات الكوارث
منذ 6 دقائق
1147
بالفيديو.. وزراء دفاع دول الخليج يدشنون مقر القيادة العسكرية الموحدة بالرياض
منذ 14 دقيقة
1420
إلزام "التقاعد" بصرف معاش "قاضٍ" أمضى 20 سنة خدمة
منذ 19 دقيقة
1456
مضاربة بين امرأتين بسبب كمامه
منذ 22 دقيقة
453
"النصر" بصدد الإعلان عن تشكيل لجنة فنية جديدة للفريق
منذ 24 دقيقة
1429
بالفيديو.. غزلان صغيرة تتجول داخل حي سكني
منذ 29 دقيقة
1459
الهلال يحصل على 35 مليون ريال حال حصد الآسيوية
منذ 34 دقيقة
1367
أسرع 5 سيارات خارقة في العالم 2021
منذ 39 دقيقة
1431
وزير التعليم يدشّن أعمال مؤتمر تمكين المرأة
منذ 44 دقيقة
1411