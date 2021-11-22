مخلوق غريب نصفه رجل والآخر كلب يطارد شخص

كانبرا (صدى):
أصيب رجل بالذهول لمدة شهر بعد أن طارده مخلوق غريب في المناطق النائية الأسترالية، ومما زاد من رعب هذا المخلوق هو إن هيئته عبارة عن نصف رجل ونصف كلب.
وقال الرجل ويدعى "جون" الذي كان يصطاد في الأدغال الأسترالية أنه واجه مخلوقًا مخيفًا يلاحقه من ضفة النهر عندما كان في رحلة صيد بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.
وأضاف : "لاحظت أنه في كل مرة أتعرض فيها لخبطة بمجداف بقارب و توقفت قليلاً وتوقف الصوت في الأدغال أيضًا ، وبمجرد أن بدأت في التجديف في كل ضربة كان يقترب هذا الوحش خطوة".
وتابع "كما لاحظت وجود شيء أسود على الأشجار ، والتقطت صورة على الهاتف، وصُدمت مما رآيته، حيث وجد في الصورة التي التقطها المخلوق العجيب وهو نصف رجل ونصف كلب".
واختتم :"ولم أتمكن من العودة إلى المنطقة للتحقق من ذلك بنفسي ، لقد شعرت بالرعب لمدة شهر على الأرجح بعد ذلك. كنت أستيقظ في منتصف الليل وأرى المخلوق في أحلامي".