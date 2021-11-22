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بالفيديو.. "الشمراني": الهلال محمي من الهلاليين أنفسهم

منذ ساعتين
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بالفيديو.. "الشمراني": الهلال محمي من الهلاليين أنفسهم

ماجد محمد (صدى):
أكد الناقد الرياضي أحمد الشمراني، أن الهلال محمي من الهلاليين أنفسهم، كما أنه أنموذج يُحتذى به في العمل المنظم، قائلًا "ومن رسم على المنهاج هم الرواد".

وأوضح أحمد الشمراني، أن هناك بعض الأمور تحدث في أندية لا يراها نهائيا في الهلال؛ حيث قال: "الهلال محمي تماما من الهلاليين أنفسهم في الأندية نرى بأن البعض يسعى لتفشيل من أتى بعده في سبيل أن ينتصر لمرحلته في الهلال لا يوجد هذا الأمر ورأينا الهلال دائما المسؤولين يعملون على نجاح مجلس الإدارة دائما"، بحسب برنامج "المنتصف" على قناة "الإخبارية" .

وعلق الشمراني، على خسارة الأهلي أمام نادي أبها أمس الأحد بهدفين نظيفين ضمن مواجهات الجولة الـ12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، قائلًا عن لاعبي الأهلي:" رأينا أشباح في الملعب، وبعد طرد المدافع البرازيلي انهار الفريق ولم يكن الأداء مبشرًا منذ البداية، وشاهدنا لا مبالاة من لاعبي الأهلي حيث لم يظهر أحدًا".

الهلال
أبها
الأهلي
دوري المحترفين
أحمد الشمراني

التعليقات

ابوبدر
ابوبدر عدد التعليقات : 4046
منذ ساعة
ماهو بس محمي من جماهير الهلال الا محمي من اكبر رأس والكل يدري

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أحدث التعليقات

عبدالرحىم على رعقيل
اللهرمعك ىراقى حبىبب قرىب من القلوب متربص من الحكام
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