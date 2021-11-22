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البدراني: العراك بين المشجعين أثناء المباراة يؤدي إلى إصابات تستوجب دخول الطوارئ

منذ 3 ساعات
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البدراني: العراك بين المشجعين أثناء المباراة يؤدي إلى إصابات تستوجب دخول الطوارئ

نواف السالم (صدى):
قال الدكتور باسم البدراني أن العراك بين المشجعين أثناء المباراة والتعصب يؤدي إلى إصابات تستوجب دخول الطوارئ .

وأوضح "عندما توجد مباراة كبيرة, في البداية تكون هناك فترة هدوء وراحة لطاقم الطواريء لأن الجميع مشغولين بمشاهدة المباراة أو حضورها لكن بعد انتهاء المباراة تبدأ الحالات القدوم إلى الطواريء التي لها علاقة بالمباريات نتيجة دخول بعض المشجعين في عراك بسبب التعصب ينتج عنه جروح البسيطة وقطع للجلد أو اغماءات".

وأضاف "من النادر حصول إصابات بليغة بسبب التعصب الرياضي، حيث أنه لازال يوجد لدينا وعي، بعكس المباريات التي تقام في الخارج يمكن أن يستخدم المشجعين أسلحة بسبب المبالغة المفرطة في تشجيع فريقهم".

 

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الطواريء
المشجعين
المباراة
العراك
باسم البدراني

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 786
منذ 22 دقيقة
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي

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أحدث التعليقات

ابوعبدالله
Zoolعالمي بالميدان بدون ترشيح يا ........
رااايق
إنا لله وإنا إليه راجعون ** الله يرحمها ويغفر لها **
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي

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