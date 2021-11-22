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تنافس بين الهلال وبوهانج في نهائي دوري الأبطال للانفراد بالزعامة الآسيوية

منذ ساعتين
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تنافس بين الهلال وبوهانج في نهائي دوري الأبطال للانفراد بالزعامة الآسيوية

ماجد محمد (صدى):
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية أن نادي الهلال يتنافس مع نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري الأبطال للانفراد بالزعامة الآسيوية.

وقالت الصحيفة الإسبانية "الفريق الذي سيرفع لقب دوري أبطال آسيا 2021 سيصنع التاريخ، حيث سيصبح الأكثر تتويجا بواقع 4 ألقاب". ‎ ‎

وأضافت أن "الهلال وبوهانغ توج كل منهما باللقب في ثلاث مناسبات سابقة، مما يجعل الفائز في نهائي الثلاثاء ينفرد بكونه أكثر الأندية نجاحًا في القارة الآسيوية".

يشار إلى أن فريق الهلال يضرب موعدًا ناريًا مع نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، مساء أمس على ملعب درة الملاعب في المباراة النهائية والحاسمة لبطولة دوري أبطال آسيا.

 

الهلال
دوري أبطال آسيا
المباراة النهائية
نهائي دوري الأبطال
بوهانج

التعليقات

بندر الحربي
بندر الحربي عدد التعليقات : 8
منذ 42 دقيقة
قصدكم مساء غداً !!

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أحدث التعليقات

عبدالرحىم على رعقيل
اللهرمعك ىراقى حبىبب قرىب من القلوب متربص من الحكام
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مرسي سعادة السفير
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
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باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
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باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي

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