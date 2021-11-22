تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
الصفحة الشعبية
قلم حر
مقالات
الرئيسية
ابعد عن الشر وغنيله
منذ ساعة
781
1
واتساب
فيسبوك
تويتر
التعليقات
واضح ***وصريح
عدد التعليقات : 15013
منذ ساعة
إنها القرادة،والطفقة،حينما يستوليان على فكر وعقل المسبوه..
اترك تعليقاً
التعليق *
الاسم *
البريد الإلكتروني *
إرسال
أحدث التعليقات
العالمي
هذي تخبطات تبي تسكت الجمهور عشان قالو ليش شلت بيتروس وتارك الخانات الاهم فاضيه شوية عقل يا اداره نصبر على انسيلمو حتى يتعافى افضل...
واضح ***وصريح
المصطنع،،
السامرالحربي
يا صدى تكفون أبعدوا هذا الغثاء عنا ... الله يهدينا أجمعين ويعافينا من كل بلاء .
عمران
إن شاء الله تكون اشاعة
واضح ***وصريح
هذا نوع من الخجل المتصنع كما يقال،، أو الهدوء الذي يسبق العاصفة..
أخر الأخبار
العنف الأسري يرد على شكوى امرأة من تعنيف زوجها
منذ 17 دقيقة
1336
بالفيديو.. "مختص" يحذر من مساعدة الأهل للطالب بحل الامتحانات
منذ 22 دقيقة
1480
مخلوق غريب نصفه رجل والآخر كلب يطارد شخص
منذ 27 دقيقة
578
بالفيديو.. "الشمراني": الهلال محمي من الهلاليين أنفسهم
منذ 31 دقيقة
1490
فوائد استخدام " القرنفل " للشعر
منذ 36 دقيقة
1358
انتبهي تروحين مع الرياح
منذ 39 دقيقة
495
بالفيديو.. شاب يصنع كوخ خشبي ريفي بقريته في الطائف
منذ 41 دقيقة
1705
البدراني: العراك بين المشجعين أثناء المباراة يؤدي إلى إصابات تستوجب دخول الطوارئ
منذ 46 دقيقة
1444
شاشات إلكترونية ومختصين شرعيين في مصلى الجنائز بالمسجد الحرام
منذ 51 دقيقة
1491
وظيفة شاغرة في شركة تدريس القابضة بالرياض
منذ 57 دقيقة
1511