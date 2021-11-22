بالفيديو.. تركي العجمة: هدوء في البيت الهلالي قبل النهائي الآسيوي

نواف السالم (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي تركي العجمة، أن هناك هدوءًا في البيت الهلالي قبل نهائي أبطال آسيا؛ حيث أن هناك توافقًا جماهيريًا إعلاميًا وأيضًا بين أعضاء الشرف واللاعبين وكل من ينتمي للهلال.
ومن جانبه، قال الناقد الرياضي عبدالعزيز السويد، أن ما يحدث من ضمن الخطة والتجهيز النفسي للفريق الهلالي، والإعلام الهلالي يعرفون يديرون العملية قبل المباريات النهائية، لافتًا إلى أن الأمر يختلف بداخل معسكر الفريق؛ حيث يتم التجهيز ذهنيًا ومعنويا، بحسب برنامج "كورة روتانا" على قناة "روتانا خليجية".
ويواجه الهلال نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، غدا الثلاثاء 23 نوفمبر علي استاد الملك فهد الدولي ، ويسعي الهلال للتتويج باللقب الرابع في تاريخه وتحقيق رقم قياسي جديد كأكثر الأندية تتويجاً باللقب الآسيوي بتاريخ المسابقة.