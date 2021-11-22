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بالفيديو.. تركي العجمة: هدوء في البيت الهلالي قبل النهائي الآسيوي

منذ ساعة
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بالفيديو.. تركي العجمة: هدوء في البيت الهلالي قبل النهائي الآسيوي

نواف السالم (صدى):
أكد الإعلامي الرياضي تركي العجمة، أن هناك هدوءًا في البيت الهلالي قبل نهائي أبطال آسيا؛ حيث أن هناك توافقًا جماهيريًا إعلاميًا وأيضًا بين أعضاء الشرف واللاعبين وكل من ينتمي للهلال.

ومن جانبه، قال الناقد الرياضي عبدالعزيز السويد، أن ما يحدث من ضمن الخطة والتجهيز النفسي للفريق الهلالي، والإعلام الهلالي يعرفون يديرون العملية قبل المباريات النهائية، لافتًا إلى أن الأمر يختلف بداخل معسكر الفريق؛ حيث يتم التجهيز ذهنيًا ومعنويا، بحسب برنامج "كورة روتانا" على قناة "روتانا خليجية".

ويواجه الهلال نظيره بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي، غدا الثلاثاء 23 نوفمبر علي استاد الملك فهد الدولي ، ويسعي الهلال للتتويج باللقب الرابع في تاريخه وتحقيق رقم قياسي جديد كأكثر الأندية تتويجاً باللقب الآسيوي بتاريخ المسابقة.

 

الهلال
تركي العجمة
البطولة الآسيوية
عبدالعزيز السويد
بوهانج ستيلرز

التعليقات

برنس
برنس عدد التعليقات : 554
منذ ساعة
باذن الله يفوز الفريق الكورى

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أحدث التعليقات

العالمي
هذي تخبطات تبي تسكت الجمهور عشان قالو ليش شلت بيتروس وتارك الخانات الاهم فاضيه شوية عقل يا اداره نصبر على انسيلمو حتى يتعافى افضل...
واضح ***وصريح
المصطنع،،
السامرالحربي
يا صدى تكفون أبعدوا هذا الغثاء عنا ... الله يهدينا أجمعين ويعافينا من كل بلاء .
عمران
إن شاء الله تكون اشاعة
واضح ***وصريح
هذا نوع من الخجل المتصنع كما يقال،، أو الهدوء الذي يسبق العاصفة..

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