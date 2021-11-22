آخر الكلمات التي نطقت بها سهير البابلي قبل وفاتها

القاهرة (صدى):
كشف الدكتور رضا طعيمة، زوج ابنة الفنانة سهير البابلى، التى انتقلت إلى جوار ربها أمس أن الفنانة الكبيرة أفاقت قبل وفاتها وظلت تردد قبل رحيلها بدقائق "لا إله إلا الله محمد رسول الله"، ثم انتقلت إلى جوار ربها.
وأضاف طعيمة "قبل دخول الحاجة سهير فى الغيبوبة كانت تردد عبارة : ياودود ياودود ياخالق ياموجود صل على الحبيب المحبوب".
وكان زوج ابنة الفنانة قال قبل أيام قليلة أن الفنانة سهير البابلى بدأت تتحرك قليلاً وتفتح عينيها عندما كان هو وابنتها نيفين يقرآن القرآن إلى جوارها.
وأوضح زوج ابنة الفنانة "رددنا بعدها بُردة البوصيرى فى مديح الرسول صلى الله عليه وسلم ففتحت عينيها للحظات ونظرت لنا وابتسمت، حتى إن الممرضات تعجبن ووقفن معنا يرددن "مولايا صلى وسلم دائماً أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم".
وأكد زوج ابنة سهير البابلى أنها كانت تحب بردة البوصيرى ودائما ترددها فى مجالس المديح النبوى التى اعتادت الأسرة أن تنظمها مع بعض أصدقائها من حفظة القرآن وتفرح كثيرا عند ترديدها بصوتها الجميل.