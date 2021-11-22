صحيفة بيروفية تسلط الضوء على لقاء الهلال وبوهانج

طلال الغامدي (صدى):
سلطت صحيفة "libero" البيروفية، الضوء على لقاء الهلال المنتظر أمام بوهانج الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا.
وذكرت الصحيفة، أن "الهلال حُرم من تحقيق لقب دوري أبطال آسيا العام الماضي للمرة الثانية على التوالي بعد استبعاده من الاتحاد الآسيوي"، مضيفة أن "فريق أندريه كاريلو يسعى للفوز على بوهانج ستيلرز يوم الثلاثاء 23 نوفمبر، وبالتالي خوض كأس العالم للأندية 2021 مرة أخرى بعد وصوله في عام 2019".
ولم يسبق للهلال خوض مباراة نهائية أمام فريق كوري جنوبي في بطولة دوري أبطال آسيا أو حتى في بطولة آسيا للأندية أبطال الدوري.
وتترقب الجماهير متابعة نهائي دوري أبطال آسيا، حيث يسعى الهلال لحصد لقب دوري أبطال آسيا للمرة الرابعة في تاريخه، علمًا بأنه توج بآخر ألقابه عام 2019.