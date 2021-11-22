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توفى بمكتبه..تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد العلي

منذ 3 ساعات
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توفى بمكتبه..تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد العلي

متابعة أميرة خالد (صدى):
روى نجل الفنان الراحل محمد العلي، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده، مؤكدًا أن وفاته كانت بمثابة صدمة كبيرة.

وأوضح فهد محمد العلي خلال برنامج "ياهلا"، أن والده في أيامه الأخيرة لم يكن يعاني من شيء، كان مجرد نزلة برد.

وأشار إلى أنه كان مع والده قبل وفاته بيوم، وطلب منه يقرأ له أدوية البرد التي يتناولها لأنه ليس معه النظارة، لافتا إلى أن صحته كانت جيدة.

وأوضح أن في صباح اليوم التالي دخل عليه المكتب وجده ساقطا على الأرض، ليحاول مسرعا إنقاذه بأي طريقة، حيث قام بتنفس صناعي له على أمل أن يعود للحياة.

ولفت فهد بينما يحاول تدارك دموعه، إلى أنه خلال وقت قصير تم نقله للمستشفى، لكن الأطباء أخبروهم في النهاية بنبأ الوفاة.

فن
يا هلا
محمد العلي
وفاة محمد العلي

التعليقات

بلسم الروح
بلسم الروح عدد التعليقات : 678
منذ ساعة
الله يرحمه

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أحدث التعليقات

العالمي
هذي تخبطات تبي تسكت الجمهور عشان قالو ليش شلت بيتروس وتارك الخانات الاهم فاضيه شوية عقل يا اداره نصبر على انسيلمو حتى يتعافى افضل...
واضح ***وصريح
المصطنع،،
السامرالحربي
يا صدى تكفون أبعدوا هذا الغثاء عنا ... الله يهدينا أجمعين ويعافينا من كل بلاء .
عمران
إن شاء الله تكون اشاعة
واضح ***وصريح
هذا نوع من الخجل المتصنع كما يقال،، أو الهدوء الذي يسبق العاصفة..

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