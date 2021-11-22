توفى بمكتبه..تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة محمد العلي

متابعة أميرة خالد (صدى):
روى نجل الفنان الراحل محمد العلي، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة والده، مؤكدًا أن وفاته كانت بمثابة صدمة كبيرة.
وأوضح فهد محمد العلي خلال برنامج "ياهلا"، أن والده في أيامه الأخيرة لم يكن يعاني من شيء، كان مجرد نزلة برد.
وأشار إلى أنه كان مع والده قبل وفاته بيوم، وطلب منه يقرأ له أدوية البرد التي يتناولها لأنه ليس معه النظارة، لافتا إلى أن صحته كانت جيدة.
وأوضح أن في صباح اليوم التالي دخل عليه المكتب وجده ساقطا على الأرض، ليحاول مسرعا إنقاذه بأي طريقة، حيث قام بتنفس صناعي له على أمل أن يعود للحياة.
ولفت فهد بينما يحاول تدارك دموعه، إلى أنه خلال وقت قصير تم نقله للمستشفى، لكن الأطباء أخبروهم في النهاية بنبأ الوفاة.