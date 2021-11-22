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أروى عمر لأميرة الناصر: فشلتي المشاهير

منذ ساعة
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أروى عمر لأميرة الناصر: فشلتي المشاهير

متابعة أميرة خالد (صدى):
وجهت مشهورة "سناب شات" أروى عمر، رسالة غير مباشرة لأميرة الناصر، مؤكدة أنها ترفض الصلح معها.

وقالت أروى عمر في رسالتها: "أنا أرقى من أني أرد عليكي وتقول وصلوا رسالتي هذه لأروى عمر".

وأضافت: "فشلتي المشاهير من أولهم لأخرهم تراكي مسخرة، الخير يخص، الشر يع،م جمعتي الكل، فشلتينا الله يفشلك من أفلامك اللي مالها داعي، واروي عمر شليها من تفكيرك مهما راسلتيني أنا لا أبغي صلح معاكي".

يذكر أن مقطع فيديو قد تم تداوله لمحامي أميرة الناصر، أثار جدلا كبيرا حيث أكد أن 99% من المعروف عنها غير صحيح، بما فيه جنسيتها حيث أفاد بأنها سورية وليست سعودية.

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منوعات
مشاهير سناب شات
اروى عمر
اميرة الناصر

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55365
منذ ساعة
خلاص بعد كلام المحامي ما فيه اميره الناصر بل خديجه الداعور و وجب محاكمتها على التزوير والكذب
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 600
منذ 34 دقيقة
قالت فشلت المشاهير قالت
اصلا انتم يا من تعتبرون انفسكم مشاهير
تافهين من حذالة المجتمع لا قيمة لكم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مبروك
ابو عمار
طريقة السحب خاطئه يجب ان تكون مستقيمه
ابو عمار
الله يكون في عونه
ابو عمار
ما عندك سالفه يا عون . الى الان لم تستطيع الحكومه عقد اجتماع بسبب رفض ابو زميره فكيف تسعى لحل المشكله مع الدول العربيه
ابو عمار
طيب

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