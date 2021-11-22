أروى عمر لأميرة الناصر: فشلتي المشاهير

متابعة أميرة خالد (صدى):
وجهت مشهورة "سناب شات" أروى عمر، رسالة غير مباشرة لأميرة الناصر، مؤكدة أنها ترفض الصلح معها.
وقالت أروى عمر في رسالتها: "أنا أرقى من أني أرد عليكي وتقول وصلوا رسالتي هذه لأروى عمر".
وأضافت: "فشلتي المشاهير من أولهم لأخرهم تراكي مسخرة، الخير يخص، الشر يع،م جمعتي الكل، فشلتينا الله يفشلك من أفلامك اللي مالها داعي، واروي عمر شليها من تفكيرك مهما راسلتيني أنا لا أبغي صلح معاكي".
يذكر أن مقطع فيديو قد تم تداوله لمحامي أميرة الناصر، أثار جدلا كبيرا حيث أكد أن 99% من المعروف عنها غير صحيح، بما فيه جنسيتها حيث أفاد بأنها سورية وليست سعودية.
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