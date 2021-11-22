موقف المسجلين سابقًا بعد تطبيق "الضمان الاجتماعي المطور"

الرياض (صدى):
أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن تطبيق نظام الضمان الاجتماعي "السابق" يستمر على المستحقين من المستفيدين المسجلين وقت نفاذ النظام لمدة لا تزيد على سنتين.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم تطبيق النظام المطور على المسجلين سابقا واستقبال طلبات التسجيل بشكل تدريجي في حال انطبقت عليهم شروط الأهلية.
جاء ذلك في رد على سؤال أحد المستفيدين قال فيه: "اللي مسجلين سابقين بالضمان هل يسجلون بالمنصة الجديدة أو لا؟ ومتى يتم طلب التسجيل منهم".
الجدير بالذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أعلنت تفعيل نظام الضمان الاجتماعي المطور، بهدف تحقيق الاستقرار وإرساء الوسائل والتدابير اللازمة لتقديم الدعم المناسب للأسر الأشد احتياجا واستحقاقا.
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