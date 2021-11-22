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ضبط 4 أشخاص بثوا تقريرًا تليفزيونيًا مزورًا وسرقوا 7 مليون ريال

منذ 5 ساعات
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ضبط 4 أشخاص بثوا تقريرًا تليفزيونيًا مزورًا وسرقوا 7 مليون ريال

الرياض (صدى):
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقُّب مرتكبيها، أسفرت - بفضل الله - عن كشف عدد من عمليات النصب والاحتيال المالي، نُفِّذَت في عدد من مناطق المملكة، قام بها (4) أشخاص، مواطن قبض عليه في مدينة الرياض، و(3) مقيمين من الجنسية الباكستانية قُبض عليهم بالتنسيق مع شرطة محافظة جدة.

وتمثلت العمليات الاحتيالية في بث روابط إلكترونية وهمية لتداول العملات والأسهم وتدعيمها بإنتاج وبث مواد إعلانية ودعائية، ووضع هوية قنوات إعلامية وشخصيات معروفة في الإعلانات لتأكيد مشروعية أنشطتهم، وانتهاج عدة أساليب للتغرير بضحاياهم، وسرقة معلوماتهم الوطنية لإصدار وكالات إلكترونية بأسمائهم للاستيلاء على أموالهم، وذلك بتواطؤ المواطن مع المقيمين بسحب أموال الضحايا من المصارف المحلية بموجب وكالات إلكترونية وسندات بمبالغ مالية، وإيداعها في حسابات بنكية عائدة للمقيمين الذين عملوا على توفير الدعم اللوجستي بتأمين أدوات الاحتيال وفتح حسابات بنكية لهم واستخراج بطاقات الصرف الآلي للحسابات وأرقام اتصال وهمية، مكَّنتهم من السحب والإيداع وتحويل الأموال إلى خارج المملكة لآخرين في إحدى الدول العربية، وقد بلغ ما تم الاستيلاء عليه (7,000,000) ريال، فيما ضبط بحوزتهم (1159) شريحة اتصال محلية، و(25) جهاز اتصال، وأجهزة قارئ بصمة، وحواسيب-استخدمت في عملياتهم الاحتيالية- ومبالغ مالية، وجرى إيقافهم واستكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة بمنطقة الرياض.

شرطة جدة
شرطة الرياض
النيابة العامة
الاحتيال المالي
تداول العملات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55365
منذ 34 دقيقة
حسبي الله عليهم
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 600
منذ 26 دقيقة
اسلخوا جلودهم

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أحدث التعليقات

ابو عمار
مبروك
ابو عمار
طريقة السحب خاطئه يجب ان تكون مستقيمه
ابو عمار
الله يكون في عونه
ابو عمار
ما عندك سالفه يا عون . الى الان لم تستطيع الحكومه عقد اجتماع بسبب رفض ابو زميره فكيف تسعى لحل المشكله مع الدول العربيه
ابو عمار
طيب

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