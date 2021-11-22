بالفيديو.. صاحب شائعة إهداء تركي آل الشيخ سيارة فارهة لأحد الفنانين يعتذر

الرياض (صدى):
قدم الشاب الذي نشر مقطعا أمس يزعم فيه تقديم رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ سيارة فارهة بملايين الريالات هدية لأحد الفنانين الاعتذار بسبب معلوماته الخاطئة.
وقال الشاب في مقطع مصور له، أنه بعد تداول الفيديو الذي نشره من معرض الدرعية بموسم الرياض تبين له أن المعلومات التي ذكرها خاطئة ولم يتثبت منها.
واعتذر الشاب إلى آل الشيخ لترويجه تلك المعلومات الخاطئة، داعيا الجميع إلى عدم نشر أي فيديو عبر مواقع التواصل إلا بعد التأكد من مصدره.
وكان آل الشيخ، وصف ما تم تداوله بالشائعة المغرضة والكذب المتعمد، مؤكدا أنه سيتقدم بشكوى رسمية حسب النظام ضد مصور المقطع ومن نشره