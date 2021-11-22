نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. صاحب شائعة إهداء تركي آل الشيخ سيارة فارهة لأحد الفنانين يعتذر

منذ يوم
18414
5
بالفيديو.. صاحب شائعة إهداء تركي آل الشيخ سيارة فارهة لأحد الفنانين يعتذر

الرياض (صدى):
قدم الشاب الذي نشر مقطعا أمس يزعم فيه تقديم رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ سيارة فارهة بملايين الريالات هدية لأحد الفنانين الاعتذار بسبب معلوماته الخاطئة.

وقال الشاب في مقطع مصور له، أنه بعد تداول الفيديو الذي نشره من معرض الدرعية بموسم الرياض تبين له أن المعلومات التي ذكرها خاطئة ولم يتثبت منها.

واعتذر الشاب إلى آل الشيخ لترويجه تلك المعلومات الخاطئة، داعيا الجميع إلى عدم نشر أي فيديو عبر مواقع التواصل إلا بعد التأكد من مصدره.

وكان آل الشيخ، وصف ما تم تداوله بالشائعة المغرضة والكذب المتعمد، مؤكدا أنه سيتقدم بشكوى رسمية حسب النظام ضد مصور المقطع ومن نشره

سيارة
الفنانين
تركي آل الشيخ

التعليقات

الله يغفرلي ذنوبي
الله يغفرلي ذنوبي عدد التعليقات : 49
منذ يوم
انت اخطيت وذليت والعتذار انشاء الله مقبول عند تركي وانشاء الله يسامحك ولاعتد تصور شيء تفرج وفلح معى الرجال لاتقد تثرثر
الله يغفرلي ذنوبي
الله يغفرلي ذنوبي عدد التعليقات : 49
منذ يوم
انت اخطيت وذليت والعتذار انشاء الله مقبول عند تركي وانشاء الله يسامحك ولاعتد تصور شيء تفرج وفلح معى الرجال لاتقد تثرثر
المهم
المهم عدد التعليقات : 119
منذ يوم
تنصح الجميع.شكرا
قرم
قرم عدد التعليقات : 561
منذ 19 ساعة
هههههههههههه.
ننصح الجميع !!
قـنـ ـــاص
قـنـ ـــاص عدد التعليقات : 1
منذ 6 دقائق
فديو ينقصه وين خيال الاطراف هههههههه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قـنـ ـــاص
فديو ينقصه وين خيال الاطراف هههههههه
بومفلح
هؤلاء المحتجين لهم حرية الاختيار والقرار وليسوا إمعة يسيرون حسب اهواء الدولة ولايوجد في عقولهم سياسة ان لم تكن معنا فأنت ضدنا.
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههههه هياط جديد
ابو عمار
بالخير يبدو ان فيه خلل عقلي
ابو عمار
بعض البشر لا يستفيد لما حصل لغيره

أخر الأخبار

بنك التنمية الاجتماعية يقدم قرضًا لتمويل العمل الحر
بنك التنمية الاجتماعية يقدم قرضًا لتمويل العمل الحر
منذ 4 دقائق 1053
صياد يتفاجأ بحشيش بدلا من السمك في شباكه
صياد يتفاجأ بحشيش بدلا من السمك في شباكه
منذ 23 دقيقة 115
14 وظيفة شاغرة بشركة حمد الرقيب
14 وظيفة شاغرة بشركة حمد الرقيب
منذ 31 دقيقة 1103
ملك التوقعات: الفوز هلالي بهدفين أو واحد
ملك التوقعات: الفوز هلالي بهدفين أو واحد
منذ 44 دقيقة 1153
توجه لتعديل نظام الإقامات في الكويت
توجه لتعديل نظام الإقامات في الكويت
منذ 56 دقيقة 1136
ابنة عمرو دياب تثير الجدل بحركة "إباحية"
ابنة عمرو دياب تثير الجدل بحركة "إباحية"
منذ ساعة 594
التحالف ينفذ ضربات جوية لأهداف عسكرية في صنعاء
التحالف ينفذ ضربات جوية لأهداف عسكرية في صنعاء
منذ ساعتين 1347
رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة تستمر حتى المساء
رياح وأتربة مثارة على المدينة المنورة تستمر حتى المساء
منذ ساعتين 1165
فيديو.. سر تفاوت الأسعار من مطعم لآخر
فيديو.. سر تفاوت الأسعار من مطعم لآخر
منذ ساعتين 1265
سمية الخشاب تقدم نصيحة للانتقام من الزوج السابق
سمية الخشاب تقدم نصيحة للانتقام من الزوج السابق
منذ ساعتين 355