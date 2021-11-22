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جستنيه: كبير آسيا هو الاتحاد وليس الهلال

منذ 19 ساعة
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جستنيه: كبير آسيا هو الاتحاد وليس الهلال

ماجد محمد (صدى):
توقع الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه أن يكون أداء فريق الهلال أمام نظيره الكوري في المباراة المرتقبة بين الفريقين على مستوى عال من الاحترافية.

وقال "جستنيه": "أتوقع مباراة كبيرة سيكون الهلال متألق فيها بشكل كبير على اعتبار أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره وسط نشوة من الانتصارات. "

وأشار إلى أنه خلال العام تمنى أن يفوز الهلال وهو ما حدث بالفعل ويحقق ما كانت "صعبة قوية" وربما هي صعبة على غيره الآن ولكن بالنسبة له سهلة . واصفا الفريق بـ "زعيم آسيا" مشيرا إلى أنه يرى "كبير آسيا" هو نادي الاتحاد نظرا لتاريخ النادي.

الهلال
الاتحاد
جستنيه

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3098
منذ 19 ساعة
طيب وش المطلوب،، يا عدنان خلاص الاتحاد يأخذ الألقاب والهلال يأخذ البطولات، اتفقنا، يا عمدة
مايباخ
مايباخ عدد التعليقات : 132
منذ 18 ساعة
الكبير هو النادي اللي عنده عدد بطولات في جميع الالعاب وليس القدم، شوفوا من هوا اللي عنده فوق 1800 بطولة واحكموا، اما القاب تعطى على الشاشة او الصحف او وسائل التواصل الاجتماعي غير معترف بها
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2587
منذ 18 ساعة
ذا الدلخ صدق انصار ابو خرقه --مع العلم انهم كلهم كذابين ومن سار على نهجهم صار مثلهم كذاب
الفاتح
الفاتح عدد التعليقات : 1416
منذ 16 ساعة
يا..ابو وليد..من اي مدرسه متخرج انت كل منهو لايوافقك كذاب وانت الصادق وتنسب كل من يخالفك الى ابو....(اتحفض على كتابتها)لاكن يبدو انك جاهل مركب اومتعصب اعمى ويبدو ان ابو... محرق اعصابك اورفع ضغطك,,,,,,,,,,,,,
سامي الراقي
سامي الراقي عدد التعليقات : 30
منذ 16 ساعة
كبير الدنيا كلها الله عزوجل
كلام العقل
كلام العقل عدد التعليقات : 37
منذ 16 ساعة
واضح انه كبير اسياء في مستشفى مهابيل جده 😂😅😂😅😂
الزعيم
الزعيم عدد التعليقات : 22
منذ 15 ساعة
الهلال كبير اسيا ياصغير جده
محمد القحطاني
محمد القحطاني عدد التعليقات : 203
منذ 15 ساعة
اذا كان الهلال هو كبير فأنت أسواء صحفي في آسيا الاتحاد كان أفضل نادي في عهد نور والبلوي وبعد ذهابهم وحظورك في كل وسيله إعلاميه إختفى الإتحاد والبطوله لبوهانج إن شاء الله وسوف يسقط الزعيق
منصور العبيدان
منصور العبيدان عدد التعليقات : 6
منذ 12 ساعة
الضاهر السمسميه والطحينيه اثرت عليه وخلته يشوف الدنيا بالعكس
ابو مشعل
ابو مشعل عدد التعليقات : 164
منذ 10 ساعات
مع احترامي الكبير للاتحاد وجماهيره كيف هو كبير اسيا وهو مرتين فايز فيها
والهلال سبع بطولات خليك واقعي يا جستنيه
حمم
حمم عدد التعليقات : 3
منذ 9 ساعات
اللي يشجع بو هانج ذباب
ابو عبدالله
ابو عبدالله عدد التعليقات : 2
منذ 9 ساعات
هههههههههه
كبير آسيا وهوا من 2005 إلى الآن لم ياخد اي بطوله ولم يشارك في كثير من بطولات آسيا
حامد اللقماني
حامد اللقماني عدد التعليقات : 1
منذ 8 ساعات
الاتحاد حورب. وتعاقبت عليه إدارات دمرت النادي وادخلته دوامة الديون.لابد ان يكون التنافس شريف وجود اتحاد قوي يحفز ويزيد من القوه وهذا ينعكس على النتائج حتى خارجيا.
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) عدد التعليقات : 3180
منذ 6 ساعات
لاتخور يا بابا من غير الهلال عنده
7 بطولات اسيوية
مافيه نادي باسيا جابها
Zoolعالمي
Zoolعالمي عدد التعليقات : 534
منذ 5 ساعات
يا جاكيت الطواقي سرقو لقب العميد من الاتحاد والملكي من الاهلي والعالمي من النصر هههههههههههههههههههههههههههههه ذا النادي مايعرف يسبق احد على انجاز ههههههههههههههههههههههههههههههههههه
العالمي
العالمي عدد التعليقات : 108
منذ 4 ساعات
العالم تفاخر بانديتها واحنى نفاخر بمسلي
ابوعبدالله
ابوعبدالله عدد التعليقات : 742
منذ ساعة
Zoolعالمي بالميدان بدون ترشيح يا ........

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