جستنيه: كبير آسيا هو الاتحاد وليس الهلال

ماجد محمد (صدى):
توقع الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه أن يكون أداء فريق الهلال أمام نظيره الكوري في المباراة المرتقبة بين الفريقين على مستوى عال من الاحترافية.
وقال "جستنيه": "أتوقع مباراة كبيرة سيكون الهلال متألق فيها بشكل كبير على اعتبار أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره وسط نشوة من الانتصارات. "
وأشار إلى أنه خلال العام تمنى أن يفوز الهلال وهو ما حدث بالفعل ويحقق ما كانت "صعبة قوية" وربما هي صعبة على غيره الآن ولكن بالنسبة له سهلة . واصفا الفريق بـ "زعيم آسيا" مشيرا إلى أنه يرى "كبير آسيا" هو نادي الاتحاد نظرا لتاريخ النادي.