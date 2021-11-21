نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. خالد بيومي : لولا الهلال لفقدت الكرة متعتها الحقيقة

منذ يوم
21604
10
بالفيديو .. خالد بيومي : لولا الهلال لفقدت الكرة متعتها الحقيقة

ماجد محمد (صدى):
قال الناقد الرياضي، المصري خالد بيومي، إن لولا نادي الهلال لفقدت الكرة متعتها الحقيقية والمنافسة في المنطقة العربية والآسيوية.

وأكد "بيومي" أن نادي الهلال مختلف في الإدارة، ومن الفرق التي لا يظهر عليها نقاط ضعف، مضيفا أن الهلال يركز على إحراز هدف في أول 15 دقيقة من عمر المباراة التي يخوضها مما يساهم في قلب موازين القوة في المباراة، وذلك بحسب ما ذكره برنامج "مع البحار" المذاع على قناة " أبو ظبي الرياضية".

وأضاف أن النادي يشكل متعة حقيقة لكرة القدم، كما أنه صنع تاريخه بأسماء نجوم كبيرة للغاية، لافتا إلى أن السمعة الطيبة لكرة القدم العربية باسم الهلال ونادي الأهلي المصري.

وأكد ثقته بنادي الهلال لكونه يمتلك إمكانيات فضلا عن امتلاك لاعبيه لقدرات خاصة، مضيفا أن وجود لاعبي النادي مع المنتخب السعودي لكرة القدم كان له تأثير كبير على أداء المنتخب.

ولفت إلى أن الهلال يبقى من الأندية القليلة في الكرة السعودية الذي يمتلك أكثر من 8 أو 9 لاعبين دوليين وقوة مؤثرة ، مضيفا أن الهلال يكسب وينافس دائما على البطولات، مرجحا ألا يكون للنادي فترة ذهبية واحدة لكون الهلال مؤسسة كبيرة تدار بشكل عقلاني.

 

السعودية
الهلال
نادي الهلال
مؤسسة
كرة القدم المنطقة العربية

التعليقات

يبختقلا
يبختقلا عدد التعليقات : 1
منذ يوم
مخالف للنشر
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 245
منذ يوم
كذاب
ابو وليد
ابو وليد عدد التعليقات : 2587
منذ يوم
ابو خرقه اذا لم يكذب فهو ليس حالمي -- الرجل يتحدث بصدق عن زعيم القارة الاسيويه ايش دخل انصار ابو خرقه
الفاتح
الفاتح عدد التعليقات : 1416
منذ يوم
يا..ابو وليد...الخرقه لاعبه في عقولكم شجعو فريقكم وتركو السخره من الاخرين من سخر من الناس سخرومنه الناس,,,اذا احببت ان تعامل بخير فعامل الناس بخير والا تحمل مايصلك منهم,,,,,,اعجب من الفاضكم السوقيه وقالو ان الرياضه اخلاق واقول وين الاخلاق منكم,,,
الفاتح
الفاتح عدد التعليقات : 1416
منذ يوم
يا..ابو وليد...الخرقه لاعبه في عقولكم شجعو فريقكم وتركو السخريه من الاخرين من سخر من الناس سخرومنه الناس,,,اذا احببت ان تعامل بخير فعامل الناس بخير والا تحمل مايصلك منهم,,,,,,اعجب من الفاضكم السوقيه وقالو ان الرياضه اخلاق واقول وين الاخلاق منكم او وينكم منها,,,
الرمز
الرمز عدد التعليقات : 1416
منذ يوم
يبي وضيفه عندهم جب ملف,,,,,,,,,,,
ابوفهد
ابوفهد عدد التعليقات : 347
منذ يوم
هههههه 🤣 والله ان صحافينكم كبر مرقع لفريقكم مطرود اسيا هل تعلم ان اول نادي حصل على لقب مطرود اسيا من الفرق السعوديه هو نادي الزعيق وقتها كان زعيقهم في كل مكان والسنه هذي مترشحين بإسياء 😎 وجايبين مصري يشهد لهم خخخخخ
هلالي
هلالي عدد التعليقات : 1416
منذ يوم
اعطه يا غلام الف دينار..ماتكفي ياعموه اجعلها10ههههههههههههههههه
ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3108
منذ يوم
جميع من يصيح،، صياحكم طرب فارفعو اصواتكم،،، الآسيوية صعبة قوية عليكم وما حيلتكم الا الصياح والبكاء فلا تحرمونا منة أدام الله عليكم ما انتم فية
العالمي الأصل وليس الاوسكباري
العالمي الأصل وليس الاوسكباري عدد التعليقات : 58
منذ ساعة
مصري مدوي كم دفعوا له من أجل هذه الكلمات مصري لو تعطيه ١٠٠ ريال عطاك..... ليلة كاملة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

تلباا
ياشيخ اشوفك شديد وليش منت شديد يوم المدام ترقص مع راغب علامة علي المسرح
الملل
قال رسول الله عليه الصلاة والسلام(اشد عذابا يوم القيامة المصورين) والموعد يوم القيامه لاننا شهود علي ماقدموا
حس حس
قالوا من شهد للعروسه قالوا أمها ( طيب ليه الفريق الأسباني كرشه برا وقالوا لاعاد نشوفك توطوط عندنا ) أقول بس خل ماجد محمد...
صراحه
ما ينفع الهروب
بلسم الروح
سبحان الله الله يرحمه ويغفر له ويحسن خاتمتنا .

أخر الأخبار

استشاري يكشف عن تأثير  كورونا على الحمل "فيديو"
استشاري يكشف عن تأثير  كورونا على الحمل "فيديو"
منذ 42 ثانية 1010
بالأرقام .. قيمة بيريرا السوقية أغلى من مجموع لاعبي بوهانج 
بالأرقام .. قيمة بيريرا السوقية أغلى من مجموع لاعبي بوهانج 
منذ 14 دقيقة 1117
بالفيديو.. الطفلة "لمى الغانم" تروي سبب ارتباكها أمام وزير التعليم
بالفيديو.. الطفلة "لمى الغانم" تروي سبب ارتباكها أمام وزير التعليم
منذ 19 دقيقة 1236
هل تتوقع فوز الهلال بالآسيوية؟.. شاهد: شقيق بيريرا يجيب 
هل تتوقع فوز الهلال بالآسيوية؟.. شاهد: شقيق بيريرا يجيب 
منذ 21 دقيقة 1185
نواف بن سعد: إقامة مباراة الهلال وبوهانج على أرضنا تعد حافزا قويا "فيديو"
نواف بن سعد: إقامة مباراة الهلال وبوهانج على أرضنا تعد حافزا قويا "فيديو"
منذ 25 دقيقة 1113
زبير بية: "الهلال في طريق مفتوح لتحقيق اللقب والفارق كبير بينه وبين ‎بوهانج "
زبير بية: "الهلال في طريق مفتوح لتحقيق اللقب والفارق كبير بينه وبين ‎بوهانج "
منذ 39 دقيقة 1212
"إنفانتينو" و"آل الخليفة" يتوجان غدًا الفائز من مباراة الهلال وبوهانج
"إنفانتينو" و"آل الخليفة" يتوجان غدًا الفائز من مباراة الهلال وبوهانج
منذ 50 دقيقة 1275
التجارة: جاري العمل على تطوير إجراءات شطب السجل وتقليص مدتها
التجارة: جاري العمل على تطوير إجراءات شطب السجل وتقليص مدتها
منذ 55 دقيقة 1250
بالفيديو.. خالد الزعاق يوضح علاقة فصل الشتاء بـ"سنام الإبل"
بالفيديو.. خالد الزعاق يوضح علاقة فصل الشتاء بـ"سنام الإبل"
منذ ساعة 1272
النصر يفقد خدمات "ماشاربيوف"
النصر يفقد خدمات "ماشاربيوف"
منذ ساعة 1540