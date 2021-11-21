نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الفراج: "نأكل مفاطيح ونشجع الهلال"

منذ يوم
32229
35
الفراج: "نأكل مفاطيح ونشجع الهلال"

طلال الغامدي (صدى):
وجه الإعلامي وليد الفراج، رسالة إلى الجماهير المترقبة مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وبوهانج الكوري الجنوبي.

وقال الفراج خلال برنامجه "أكشن مع وليد": "نهائي عظيم يوم الثلاثاء، وكل إنسان يشجع ما يراه، تبغى تصير مع السعوديين شجع الهلال، تبغى تصير مع البوهانجيين والكوريين شجع يا عمي، إن شاء الله تأكل اللي يأكلونه".

وتابع: "احنا والله بنأكل مفاطيح ونشجع الهلال لأنه نادي سعودي، وانت لست ملزمًا تشجع الهلال فيه نوعية لو شجعتك تنحسك فأنت لا خليك على وضعك".

وتترقب الجماهير متابعة نهائي دوري أبطال آسيا، والذي يجمع بين الهلال، وبوهانج الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء 23 نوفمبر الجاري.

الهلال
وليد الفراج
دوري ابطال اسيا
اكشن مع وليد
الهلال وبوهانج

التعليقات

لا يهمونك انا مجنونك
لا يهمونك انا مجنونك عدد التعليقات : 684
منذ يوم
والله كلامك اشد على شلة حسب الله من وقع الحسام المهند
زعيم اااسيا
زعيم اااسيا عدد التعليقات : 2245
منذ يوم
باذن الله الهلال يحقق الثامنه
وعارفين من يدعم بوهانج ويتمنون فوزهم
لكن جلادناهم وحطمنا مشروعهم المزيف
ومازال الهدم جاري
نجاة محمد
نجاة محمد عدد التعليقات : 10668
منذ يوم
يا رب يفوز ممثل الوطن نادي الهلال
kkkk
kkkk عدد التعليقات : 788
منذ يوم
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
الله لا يوفق الهلال
الله لا يوفق الهلال عدد التعليقات : 165
منذ يوم
الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال الله لا يوفق الهلال
حارق الزعيق
حارق الزعيق عدد التعليقات : 1
منذ يوم
هذا هم الطابالين وعبيد المال
لا اصل ولا فصل راس ماله يهز وينقطونة

الزعيق طول عمرة ماشي بالدف

اعطي زوبه زئه
😂 😂 😂 😂
هلالي غير متعب
هلالي غير متعب عدد التعليقات : 1416
منذ يوم
الله لا يوفق الهلال ,,,,,,,,,,,,هذا هلالي متعصب يرد زرع الفتن ولا يستبعد انه.ع.س.ع. او محمدالذايدي او عبد الرحمن الجمازهاولاي هم عمادة زارعي الفتن والتعصب لذاارجوعدم توجيه التهم الى الاخرين,,,,,,
راي
راي عدد التعليقات : 1416
منذ يوم
يا وليد اللي ابقلبك عارفينه لوكان النصر المتاهل ماشرحت ولا رقصت نرجو التفيق للهلال وانت خل اللي عندك لانجحو اعيالك,,,,,,,,,,
عبدلله
عبدلله عدد التعليقات : 2
منذ يوم
كلما بوهانج
عبدلله
عبدلله عدد التعليقات : 2
منذ يوم
كلما بوهانج
صقر الجزيرة
صقر الجزيرة عدد التعليقات : 3180
منذ يوم
كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو
كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو
كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو
كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو كفو
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة) عدد التعليقات : 3180
منذ يوم
نفايات سدني
نفايات اوراو

مابي اشوف وجهك المعفن وقت المباراة اطلع البحر ولا اطلع البر
صريح
صريح عدد التعليقات : 3180
منذ يوم
الاهلي و النصر

لهم فوق 66 سنه ماشمو كاس دوري ابطال اسيا

لنو قلوبهم سوداء وربي ماوفقهم مع ان الفلوس عندهم زي الرز بس ربي ماخذ البركه منهم
افهموها
افهموها عدد التعليقات : 1416
منذ يوم
(الله لا يوفق الهلال) اسلوب هذا الشخص كاتب هذا الدعا معروف وهو.ع.س.ع.يرد اتهام الاخرين في هذا الموضوع لاكنه لاينطلي على الفاهمين ,,,,,,
سعووود
سعووود عدد التعليقات : 149
منذ يوم
الهراج زارع التعصب وراعي الفتن .. طبال و هاتف عملة .
الرمز
الرمز عدد التعليقات : 1416
منذ يوم
وان اقولك ياوليد لوكان النصرماصارعندك نادي سعود وضهر على وجهك العبوس ودعيد ان عيالك راسبين كل العاده فهمته,,,,,,,,
العالمي
العالمي عدد التعليقات : 108
منذ يوم
انشهد اضربو في المفاطيح وخلولنا الدجاج نصر منتهي بلا هويه طقطقو على كيفكم واحنا على المدرج ونتفرج لمسلي المسلي
رياضي حر
رياضي حر عدد التعليقات : 16
منذ يوم
بوهانج فريق يعجبني و يلعب كره نظيفه و جميله و أنا أشجع اللعب الجميل الممتع .. ((فيصل أبو إثنين)) .. بإذن الله بوهانج زعيم آسيا يدق الطواقي دق :)
عاشق الفراج
عاشق الفراج عدد التعليقات : 3180
منذ يوم
احرق نفايات اسيا (الاهلي - النصر)
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد
احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد
احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
مسافات
مسافات عدد التعليقات : 662
منذ يوم
سيماهم في وجوههم
راي
راي عدد التعليقات : 1416
منذ يوم
يا....عاشق الفراج عدد التعليقات : 3175
منذ ساعة
احرق نفايات اسيا (الاهلي - النصر)
ههههههههههههههههههههههههههههههههه
احرقهم ياوليد احرقهم ياوليد احرقهم ياو............احرق روحك ماحد داري عنك......
قرم
قرم عدد التعليقات : 561
منذ يوم
(راي)
لا درينا عنه.
ويقى الهلال هلال عالي.
ومحد يحرق روحه الا انت يا( راي)
سليمان
سليمان عدد التعليقات : 3
منذ 18 ساعة
يارب يخسر نادي الزعيق وإنشاء الله يفوز بوهانج والفوز من نصيب بوهانج يارب نشوف اذا فاز بوهانج وش بيكون وضعك
سامي الراقي
سامي الراقي عدد التعليقات : 30
منذ 16 ساعة
الله لايوفق الهلال دام لعيبته الان في الأسواق مع بنات الناس حسبي الله ونعم الوكيل فيكم ي هلاليين لاعبين ومشجعين
سامي الراقي
سامي الراقي عدد التعليقات : 30
منذ 16 ساعة
الله يخلف على أقوى دوري وافسد واوسخ اعلام هلالي طلال ...الله ينصر الشرفاء بوهانج الكوري على زعماء الفساد الرياضي الهلال والفراج وجستنيه وجمال مو عارف حاجه

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

حبظلم الاثول
ممتاز جدا ... اكل نظيف ... افضل من شغل البنقاله والهنود عساهم القرف .. بالتوفيق لكم منا وفينا .. الله يوفق الجميع
القادسبه
يارب ياكريم ان فريق الكوري يتوج بالكاس. من امام المدلل ابو اللجان والتحكيم واتحاده
حبظلم الاثول
من وين جت ذي المدرعه .. توقعت الطقاقه ام عايض شبيهة .. ام عايض في اللبس والصوت
عوض الدوسري
التقاعد لأسباب صحة
عوض الدوسري
التقاعد لأسباب صحة

أخر الأخبار

بالفيديو.. ضبط 47 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق
بالفيديو.. ضبط 47 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق
منذ دقيقة 1109
‏لاعب بوهانج: جاهزون لهذه المهمة وحضرنا لتحقيق اللقب
‏لاعب بوهانج: جاهزون لهذه المهمة وحضرنا لتحقيق اللقب
منذ 5 دقائق 1167
البحرين تلقي القبض على عناصر إرهابية مرتبطة بإيران
البحرين تلقي القبض على عناصر إرهابية مرتبطة بإيران
منذ 10 دقائق 1185
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا
مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا
منذ 15 دقيقة 1393
"الشورى" يطالب بفرض رقابة على المسلسلات
"الشورى" يطالب بفرض رقابة على المسلسلات
منذ 18 دقيقة 1225
شاهد.. وصول كأس دوري أبطال آسيا لقاعة المؤتمر
شاهد.. وصول كأس دوري أبطال آسيا لقاعة المؤتمر
منذ 21 دقيقة 1297
التفاصيل الكاملة لأول امرأة ليبية تخوض الانتخابات الرئاسية
التفاصيل الكاملة لأول امرأة ليبية تخوض الانتخابات الرئاسية
منذ 25 دقيقة 1425
"التعليم" تُعلن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا
"التعليم" تُعلن بدء التسجيل لمقاعد الزمالة للأطباء السعوديين في بريطانيا
منذ 30 دقيقة 1358
الكشف عن ملابسات فيديو ترحيب امرأة بوزير الموارد البشرية في مبنى الوزارة
الكشف عن ملابسات فيديو ترحيب امرأة بوزير الموارد البشرية في مبنى الوزارة
منذ 35 دقيقة 12910
قرارات جديدة يصدرها "الشورى" بشأن هيئة الاتصالات
قرارات جديدة يصدرها "الشورى" بشأن هيئة الاتصالات
منذ 40 دقيقة 1407