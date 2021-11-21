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متعب المفرج أساسيًا في مباراة الهلال وبوهانج

منذ 11 ساعة
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متعب المفرج أساسيًا في مباراة الهلال وبوهانج

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر عن استقرار مدرب الهلال ليوناردو جارديم، على متعب المفرج، أساسيًا في مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، غدًا الثلاثاء، أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.

وجاء اختيار متعب المفرج لتعويض مدافع الهلال علي البليهي، الذي يغيب عن اللقاء، بحسب الرياضية.

وكان المفرج قد خاض مباراة وحيدة منذ بدء الموسم الجاري، ضد الحزم في الجولة الـ 7 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يذكر أن الهلال وبوهانج حققا الفوز باللقب ثلاث مرات، إذ يسعى كل طرف منهما خلال المواجهة في استاد الملك فهد الدولي للانفراد بلقب أنجح أندية القارة.

الهلال
دوري ابطال اسيا
علي البليهي
نهائي اسيا
متعب المفرج
الهلال وبوهانج

التعليقات

kkkk
kkkk عدد التعليقات : 781
منذ 16 دقيقة
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي

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أحدث التعليقات

عبدالرحىم على رعقيل
اللهرمعك ىراقى حبىبب قرىب من القلوب متربص من الحكام
kkkk
مرسي سعادة السفير
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي
kkkk
باذن الله تعالى البطوله سعوديه خليجيه عربيه لزعيم اسيا العالمي

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