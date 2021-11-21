متعب المفرج أساسيًا في مباراة الهلال وبوهانج

طلال الغامدي (صدى):
كشفت مصادر عن استقرار مدرب الهلال ليوناردو جارديم، على متعب المفرج، أساسيًا في مباراة نهائي دوري أبطال آسيا، غدًا الثلاثاء، أمام بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي.
وجاء اختيار متعب المفرج لتعويض مدافع الهلال علي البليهي، الذي يغيب عن اللقاء، بحسب الرياضية.
وكان المفرج قد خاض مباراة وحيدة منذ بدء الموسم الجاري، ضد الحزم في الجولة الـ 7 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
يذكر أن الهلال وبوهانج حققا الفوز باللقب ثلاث مرات، إذ يسعى كل طرف منهما خلال المواجهة في استاد الملك فهد الدولي للانفراد بلقب أنجح أندية القارة.