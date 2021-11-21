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بكيزة وزغلول.. إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر

منذ 3 ساعات
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بكيزة وزغلول.. إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر

القاهرة (صدى):
أعربت الإعلامية والفنانة المصرية إسعاد يونس، عن حزنها الشديد لرحيل صديقتها الفنانة سهير البابلي.

وأوضحت إسعاد يونس أنها تلقت خبر وفاة سهير البابلي، خلال سفرها خارج مصر، مؤكدة أنها تسعى باستماتة للعودة إلى مصر لحضور العزاء.

وقالت إسعاد: "إنا لله وإنا إليه راجعون، تلقيت الخبر الحزين وأنا خارج البلاد، فارقتنى حبيبتى وعشرة عمرى ورفيقة أيامى وأستاذتى سهير البابلى، محاولات مستميتة للعودة إلى مصر حتى أكون فى وداعها، اسألك اللهم اللطف يا أرحم الراحمين، فالمصاب جلل، عزائى الوحيد الآن أن أجد مكان فارغ فى أول طائرة إلى مصر".

وتوفيت سهير البابلى داخل أحد المستشفيات الذى كانت تُعالَج بداخله منذ عدة أيام، عن عمر يناهز 86 عامًا.

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مصر
فن
اسعاد يونس
سهير البابلي
بكيزة وزغلول

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55352
منذ 30 دقيقة
الله يرحمها

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أحدث التعليقات

ابو عمار
خلاص بعد كلام المحامي ما فيه اميره الناصر بل خديجه الداعور و وجب محاكمتها على التزوير والكذب
ابو عمار
المحامي شق القربه وكشف حقيقتها ... على فكره معظم المشهورات ليس سعوديات وان ادعن السعوده
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الحمد لله على سلامته
ايمان
لا حول ولا قوة الا بالله... انالله وانااليه راجعون..... الله يرحمها ويغفر لها ويعوضها الجنه ويثبتها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويجعل مااصابه...

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