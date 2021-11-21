الجماز: بوهانج تركيز عالي ولاعبي الهلال كفيهات وحضور للمسرحيات!

نواف السالم (صدى):
علق الإعلامي الرياضي عبدالرحمن الجماز، على حضور لاعب الهلال سالم الدوسري لمسرحية "سوبر ماركت"، قبيل نهائي دوري أبطال آسيا.
وقال الجماز: "بوهانج تركيز عالي وحضور مبكر للرياض، ولاعبي الهلال كفيهات وحضور للمسرحيات ! إني لكم من الناصحين".
وفي هذا السياق رد الإعلامي الرياضي سطام الثقيل على الجماز، قائلا: "اليوم بعد التمرين بيدخلون المعسكر لمدة ٤٨ ساعة وهو كافي.. وما سبق أيام عادية يمارس فيها اللاعب حياته الطبيعية ولكن دون سهر".
وتترقب الجماهير متابعة نهائي دوري أبطال آسيا، والذي يجمع بين الهلال، وبوهانج الكوري الجنوبي، يوم الثلاثاء.
يذكر أن الهلال وبوهانج حققا الفوز باللقب ثلاث مرات، إذ يسعى كل طرف منهما خلال المواجهة في استاد الملك فهد الدولي للانفراد بلقب أنجح أندية القارة.