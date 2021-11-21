نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. "الموارد البشرية" توضح المستحقين للمعاش بنظام الضمان الاجتماعي المطور

منذ 6 ساعات
2442
1
بالفيديو.. "الموارد البشرية" توضح المستحقين للمعاش بنظام الضمان الاجتماعي المطور

الرياض (صدى):
أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، سلطان الجريس، الفئات المستحقة للمعاش بنظام الضمان الاجتماعي المطور.

وأوضح أنه في حال كان دخل الأسرة أقل من تحقيق احتياجاتها الرئيسية فأن هذه الأسرة يشملها معاش الضمان الاجتماعي، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة " روتانا خليجية".

وأضاف أنه في حال كان الدخل أعلى فأن الأسرة لن يشملها معاش الضمان الاجتماعي، مضيفا أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يشمل الموظفين وغير الموظفين بغض النظر عن السن كما يشمل المتقاعدين، مؤكدًا أن المعيار الذي يتم بناءً عليه منح المعاش من عدمه هو الدخل.

الموارد البشرية
الدخل
معاش
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
معاش الضمان الاجتماعي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55365
منذ 39 دقيقة
طيب كم الدخل الشهري اللي يستحق معه المواطن الضمان الاجتماعي ؟ استغرب لم يذكر الوكيل مقدار الدخل الشهري

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
مبروك
ابو عمار
طريقة السحب خاطئه يجب ان تكون مستقيمه
ابو عمار
الله يكون في عونه
ابو عمار
ما عندك سالفه يا عون . الى الان لم تستطيع الحكومه عقد اجتماع بسبب رفض ابو زميره فكيف تسعى لحل المشكله مع الدول العربيه
ابو عمار
طيب

أخر الأخبار

اليوم.. نقل مركز اللقاحات لجامعة الملك سعود في الرياض
اليوم.. نقل مركز اللقاحات لجامعة الملك سعود في الرياض
منذ 13 دقيقة 1099
رئيس لبنان: نسعى لحل الأزمة مع دول الخليج
رئيس لبنان: نسعى لحل الأزمة مع دول الخليج
منذ 20 دقيقة 1177
أكاديمية MBC تعلن عن فرص تدريب براتب شهري
أكاديمية MBC تعلن عن فرص تدريب براتب شهري
منذ 39 دقيقة 1217
فيديو.. بلقيس ترقص وسط الشارع بالقاهرة
فيديو.. بلقيس ترقص وسط الشارع بالقاهرة
منذ 44 دقيقة 348
وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالرياض
وظائف شاغرة بالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بالرياض
منذ ساعة 1187
مشهد مروع لحادث دهس جماعي متعمد في أمريكا
مشهد مروع لحادث دهس جماعي متعمد في أمريكا
منذ ساعة 398
سعد الحريري: لبنان تقف على حدود جهنم
سعد الحريري: لبنان تقف على حدود جهنم
منذ ساعة 1349
أروى عمر لأميرة الناصر: فشلتي المشاهير
أروى عمر لأميرة الناصر: فشلتي المشاهير
منذ ساعة 678
موقف المسجلين سابقًا بعد تطبيق "الضمان الاجتماعي المطور"
موقف المسجلين سابقًا بعد تطبيق "الضمان الاجتماعي المطور"
منذ ساعتين 1541
مليشيا الحوثي تتجرع الهزيمة.. خسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا
مليشيا الحوثي تتجرع الهزيمة.. خسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا
منذ ساعتين 1303