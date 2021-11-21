بالفيديو.. "الموارد البشرية" توضح المستحقين للمعاش بنظام الضمان الاجتماعي المطور

الرياض (صدى):
أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي، سلطان الجريس، الفئات المستحقة للمعاش بنظام الضمان الاجتماعي المطور.
وأوضح أنه في حال كان دخل الأسرة أقل من تحقيق احتياجاتها الرئيسية فأن هذه الأسرة يشملها معاش الضمان الاجتماعي، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "يا هلا" المذاع على قناة " روتانا خليجية".
وأضاف أنه في حال كان الدخل أعلى فأن الأسرة لن يشملها معاش الضمان الاجتماعي، مضيفا أن نظام الضمان الاجتماعي المطور يشمل الموظفين وغير الموظفين بغض النظر عن السن كما يشمل المتقاعدين، مؤكدًا أن المعيار الذي يتم بناءً عليه منح المعاش من عدمه هو الدخل.