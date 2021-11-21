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شاهد .. احتفال "هيئة الإذاعة" باليوم العالمي للتلفزيون

منذ 6 ساعات
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شاهد .. احتفال "هيئة الإذاعة" باليوم العالمي للتلفزيون

الرياض (صدى):
احتفلت هيئة الإذاعة والتلفزيون، مساء اليوم الأحد، باليوم العالمي للتلفزيون الذي يوافق الاحتفال به 21 نوفمبر من كل عام.

وشهد الحفل استعادة الذكريات لبدايات البث التلفزيوني في المملكة، والتي وانطلقت من إعلان الملك فيصل بن عبدالعزيز لإنشاء محطتين للبث التلفزيوني في المملكة عام 1382هـ.

وشهد الحفل، الذي أقيم تحت رعاية وزير الإعلام، ماجد بن عبدالله القصبي، قيام فرقة مسرح الإذاعة والتلفزيون بعزف مقطوعات موسيقية قديمة بثها التليفزيون.

الجدير بالذكر أن الحفل شهد أيضا تكريم لعدد من الشخصيات منهم الفنانين عبدالرحمن الخطيب، ويوسف الجراح، ومحمد الطويان، وعلي إبراهيم

يوسف الجراح
هيئة الإذاعة والتلفزيون
تلفزيون
عبدالرحمن الخطيب
محمد الطويان
علي إبراهيم

التعليقات

مسافات
مسافات عدد التعليقات : 660
منذ 42 دقيقة
حين يتولى هيئة الاذاعة والتليفزيون اعلامي متمكن فربما يستطيع التطوير وقد تعاقب على هذا المنصب مايزيد على خمسة اشخاص دون ان نرى اي اختلاف .

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أحدث التعليقات

ابو عمار
خلاص بعد كلام المحامي ما فيه اميره الناصر بل خديجه الداعور و وجب محاكمتها على التزوير والكذب
ابو عمار
طيب
ابو عمار
الحمد لله على سلامته
ايمان
لا حول ولا قوة الا بالله... انالله وانااليه راجعون..... الله يرحمها ويغفر لها ويعوضها الجنه ويثبتها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويجعل مااصابه...
ابو عمار
الله يرحمها ويغفر لها

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