شاهد .. احتفال "هيئة الإذاعة" باليوم العالمي للتلفزيون

الرياض (صدى):
احتفلت هيئة الإذاعة والتلفزيون، مساء اليوم الأحد، باليوم العالمي للتلفزيون الذي يوافق الاحتفال به 21 نوفمبر من كل عام.
وشهد الحفل استعادة الذكريات لبدايات البث التلفزيوني في المملكة، والتي وانطلقت من إعلان الملك فيصل بن عبدالعزيز لإنشاء محطتين للبث التلفزيوني في المملكة عام 1382هـ.
وشهد الحفل، الذي أقيم تحت رعاية وزير الإعلام، ماجد بن عبدالله القصبي، قيام فرقة مسرح الإذاعة والتلفزيون بعزف مقطوعات موسيقية قديمة بثها التليفزيون.
الجدير بالذكر أن الحفل شهد أيضا تكريم لعدد من الشخصيات منهم الفنانين عبدالرحمن الخطيب، ويوسف الجراح، ومحمد الطويان، وعلي إبراهيم