الهلال يسعى لتحقيق أرقام قياسية أمام بوهانج

ماجد محمد (صدى):
تتجه أنظار الجماهير في المملكة، مساء يوم الثلاثاء المقبل، إلى إستاد الملك فهد الدولي بالرياض لمتابعة مباراة الهلال السعودي ضد فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا، وسينفرد الفائز منهما بالرقم القياسي لعدد مرات التتويج بلقب أهم بطولات الأندية في القارة.
وكان الهلال وبوهانج حققا الفوز باللقب ثلاث مرات ومن ثم سيسعى كل طرف خلال المواجهة في استاد الملك فهد الدولي للانفراد بلقب أنجح أندية القارة.
ويرشح الهلال للفوز بعد عامين من فوزه باللقب إلى جانب تتوجيه في عامي 1991 و2000 وبعد تألقه على مستوى الكرة السعودية في الأعوام الأخيرة، وتوج بلقب دوري الأبطال في 2019 بالفوز على أوراوا الياباني لينتقم لهزيمته أمام نفس الفريق في نهائي نسخة 2017 بينما شارك تسعة من لاعبي الفريق مع المنتخب في نهائيات كأس العالم الماضية في روسيا في 2018.
فيما لم يقدم بوهانج المستوى الذي ظهر به خلال سنوات تألقه عندما كان بين صفوة الأندية الآسيوية وهيمن على المشهد في كوريا الجنوبية، وواجه الفريق صعوبات وغاب عن مرحلة تحديد بطل الدوري مباشرة بعد حجز مكانه في نهائي دوري الأبطال القاري.
وتوج بوهانج ببطولة آسيا أخر مرة في 2009 بالفوز على نادي الاتحاد بعد فوزه باللقب في 1997 و1998، وقدم أداء متميزا في دوري الأبطال هذا العام بعد صعوده لمراحل خروج المغلوب كأحد أفضل فرق المركز الثاني خلف ناجويا جرامبوس الياباني.
وتمكن بوهانج من الفوز في دور 16 على سيريزو أوساكا الياباني قبل أن يهزم ناجويا في دور الثمانية ويفوز في قبل النهائي بركلات الترجيح على مواطنه أولسان هيونداي حامل اللقب.