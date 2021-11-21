نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

الهلال يسعى لتحقيق أرقام قياسية أمام بوهانج

منذ 3 ساعات
1588
1
الهلال يسعى لتحقيق أرقام قياسية أمام بوهانج

ماجد محمد (صدى):
تتجه أنظار الجماهير في المملكة، مساء يوم الثلاثاء المقبل، إلى إستاد الملك فهد الدولي بالرياض لمتابعة مباراة الهلال السعودي ضد فريق بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في نهائي دوري أبطال آسيا، وسينفرد الفائز منهما بالرقم القياسي لعدد مرات التتويج بلقب أهم بطولات الأندية في القارة.

وكان الهلال وبوهانج حققا الفوز باللقب ثلاث مرات ومن ثم سيسعى كل طرف خلال المواجهة في استاد الملك فهد الدولي للانفراد بلقب أنجح أندية القارة.

ويرشح الهلال للفوز بعد عامين من فوزه باللقب إلى جانب تتوجيه في عامي 1991 و2000 وبعد تألقه على مستوى الكرة السعودية في الأعوام الأخيرة، وتوج بلقب دوري الأبطال في 2019 بالفوز على أوراوا الياباني لينتقم لهزيمته أمام نفس الفريق في نهائي نسخة 2017 بينما شارك تسعة من لاعبي الفريق مع المنتخب في نهائيات كأس العالم الماضية في روسيا في 2018.

فيما لم يقدم بوهانج المستوى الذي ظهر به خلال سنوات تألقه عندما‭ ‬كان‭ ‬بين صفوة‭ ‬الأندية الآسيوية وهيمن على المشهد في كوريا الجنوبية، وواجه الفريق صعوبات وغاب عن مرحلة تحديد بطل الدوري مباشرة بعد حجز مكانه في نهائي دوري الأبطال القاري.

وتوج بوهانج ببطولة آسيا أخر مرة في 2009 بالفوز على نادي الاتحاد بعد فوزه باللقب في 1997 و1998، وقدم أداء متميزا في دوري الأبطال هذا العام بعد صعوده لمراحل خروج المغلوب كأحد أفضل فرق المركز الثاني خلف ناجويا جرامبوس الياباني.

وتمكن بوهانج من الفوز في دور 16 على سيريزو أوساكا الياباني قبل أن يهزم ناجويا في دور الثمانية ويفوز في قبل النهائي بركلات الترجيح على مواطنه أولسان هيونداي حامل اللقب.

الهلال
أرقام قياسية
بوهانج

التعليقات

قلق
قلق عدد التعليقات : 4
منذ ساعة
بالتوفيق لزعيم الكرة السعوديه الهلال

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

المدفعية الاتفاقيه
أحلف
ابوحسن
يتغير النصر بحضور بيتروس
.............
جيب بيتروس شيل بيتروس والوضع مزري ما تغير اعدمكم البليهي ماخلى فيكم عقل
سلطان
الهريفي جلاد الطواقي لذلك يكرهوه ونحبه بحجم كرههم وأكثر
Suliman
انا اشهد ان فقدناه

أخر الأخبار

جستنيه يتوقع فوز الهلال على بوهانج 3-0
جستنيه يتوقع فوز الهلال على بوهانج 3-0
منذ 18 دقيقة 1141
متعب المفرج أساسيًا في مباراة الهلال وبوهانج
متعب المفرج أساسيًا في مباراة الهلال وبوهانج
منذ 40 دقيقة 1349
القبض على مواطن و3 مقيمين بثوا روابط وهمية لتداول العملات
القبض على مواطن و3 مقيمين بثوا روابط وهمية لتداول العملات
منذ 43 دقيقة 1186
بكيزة وزغلول.. إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر
بكيزة وزغلول.. إسعاد يونس: محاولات مستميتة للعودة إلى مصر
منذ 53 دقيقة 369
الجماز: بوهانج تركيز عالي ولاعبي الهلال كفيهات وحضور للمسرحيات!
الجماز: بوهانج تركيز عالي ولاعبي الهلال كفيهات وحضور للمسرحيات!
منذ ساعة 1471
سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثي إثر معارك عنيفة بالحديدة
سقوط قتلى وجرحى في صفوف الحوثي إثر معارك عنيفة بالحديدة
منذ ساعة 1287
بالفيديو.. "الموارد البشرية" توضح المستحقين للمعاش بنظام الضمان الاجتماعي المطور
بالفيديو.. "الموارد البشرية" توضح المستحقين للمعاش بنظام الضمان الاجتماعي المطور
منذ ساعة 1763
"الإيكاو" تمنح 7 مدربين سعوديين رخصة التدريب الدولي
"الإيكاو" تمنح 7 مدربين سعوديين رخصة التدريب الدولي
منذ ساعة 1267
شاب يطعن زميله في بطنه خلال مشاجرة وسط الشارع 
شاب يطعن زميله في بطنه خلال مشاجرة وسط الشارع 
منذ ساعة 442
وزير الإعلام يرعى احتفالية هيئة الإذاعة والتلفزيون بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون
وزير الإعلام يرعى احتفالية هيئة الإذاعة والتلفزيون بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون
منذ ساعة 1283