نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو .. "سلمان المتحمي" يروي ذكرياته عن اللحظات التي تلت خبر استشهاد والده

منذ ساعتين
1637
1
بالفيديو .. "سلمان المتحمي" يروي ذكرياته عن اللحظات التي تلت خبر استشهاد والده

الرياض (صدى):
استعاد سلمان المتحمي، نجل محافظ محايل السابق "محمد المتحمي" ذكرياته عن آخر تواصل تم بينه مع والده، وذلك قبل أن يتوفى الأخير مع نائب أمير منطقة عسير، الأمير منصور بن مقرن.

وقال أن والده أرسل له رسالة لإخباره بأنه يتنظره في مطار أبها، فتوجه الأخير إلى المطار لكن والده لم يأتي، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".

وأضاف أنه تلقى توجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي، الأمير خالد الفيصل، بالتوجه إلى القصر، مضيفا أن الأمير خالد كان حينها أمير لمنطقة عسير.

ولفت أنه الله سبحانه وتعالى منحه الصبر، وأخذ يفكر في كيفية والدته وأسرته بالخبر، مضيفا أنه أبلغ والدته بأن الطائرة مفقودة، وأعطاها أمل بسيط.

ولفت إلى أن جدته فاجئته وسألت عن والده لأنه لم يتواصل معها اليوم، مؤكدًا أنه سمح بعد ذلك للأهل بالدخول وأبلغهم بالخبر.

عسير
الأمير خالد الفيصل
منطقة عسير
محافظ محايل عسير
محمد المتحمي

التعليقات

الصريح
الصريح عدد التعليقات : 53
منذ 44 دقيقة
كان الأمير فيصل بن خالد وقتها أمير عسير
وليس الأمير خالد الفيصل

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

محمد القحطاني
اذا كان الهلال هو كبير فأنت أسواء صحفي في آسيا الاتحاد كان أفضل نادي في عهد نور والبلوي وبعد ذهابهم وحظورك في كل وسيله...
سامي الراقي
وليد الفراج الحين يخاف من جمال مو عارف شي لانهم اعلام لوبي هلالي علني
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
محمد القحطاني
نجم كبير ونتمنى عودته بأسرع وقت فهو من أهم الاعبين المؤثرين نفسيأ ومهاريآ وسلوكيآ وهو يعتبر نفسه أحد أبناء النصر
الزعيم
الهلال كبير اسيا ياصغير جده

أخر الأخبار

بالفيديو.. "الموارد البشرية" توضح المستحقين للمعاش بنظام الضمان الاجتماعي المطور
بالفيديو.. "الموارد البشرية" توضح المستحقين للمعاش بنظام الضمان الاجتماعي المطور
منذ 8 دقائق 1120
"الإيكاو" تمنح 7 مدربين سعوديين رخصة التدريب الدولي
"الإيكاو" تمنح 7 مدربين سعوديين رخصة التدريب الدولي
منذ 13 دقيقة 1110
شاب يطعن زميله في بطنه خلال مشاجرة وسط الشارع 
شاب يطعن زميله في بطنه خلال مشاجرة وسط الشارع 
منذ 17 دقيقة 163
وزير الإعلام يرعى احتفالية هيئة الإذاعة والتلفزيون بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون
وزير الإعلام يرعى احتفالية هيئة الإذاعة والتلفزيون بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون
منذ 17 دقيقة 1132
بالصور .. أحدث لقطات لحلبة كورنيش جدة
بالصور .. أحدث لقطات لحلبة كورنيش جدة
منذ 26 دقيقة 1213
الهلال يجري مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة بوهانغ الكوري "صور"
الهلال يجري مرانه الرئيسي استعدادا لمواجهة بوهانغ الكوري "صور"
منذ 33 دقيقة 1165
بالفيديو.. سوداني يروي تفاصيل مروعة عن ساعات صعبة عاشها بالصحراء
بالفيديو.. سوداني يروي تفاصيل مروعة عن ساعات صعبة عاشها بالصحراء
منذ 37 دقيقة 9356
شاهد .. ردة فعل "الكلباني" عند تجربته لسيارة سباق بموسم الرياض
شاهد .. ردة فعل "الكلباني" عند تجربته لسيارة سباق بموسم الرياض
منذ 50 دقيقة 1511
بالفيديو.. مسؤول يكشف عن مفهوم المتسوق الخفي لرصد واستهداف المخالفين
بالفيديو.. مسؤول يكشف عن مفهوم المتسوق الخفي لرصد واستهداف المخالفين
منذ 58 دقيقة 1215
بالفيديو .. مناطق في المملكة ستشهد الليلة هطول أمطار حتى يوم غد
بالفيديو .. مناطق في المملكة ستشهد الليلة هطول أمطار حتى يوم غد
منذ ساعة 1618