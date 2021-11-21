بالفيديو .. "سلمان المتحمي" يروي ذكرياته عن اللحظات التي تلت خبر استشهاد والده

الرياض (صدى):
استعاد سلمان المتحمي، نجل محافظ محايل السابق "محمد المتحمي" ذكرياته عن آخر تواصل تم بينه مع والده، وذلك قبل أن يتوفى الأخير مع نائب أمير منطقة عسير، الأمير منصور بن مقرن.
وقال أن والده أرسل له رسالة لإخباره بأنه يتنظره في مطار أبها، فتوجه الأخير إلى المطار لكن والده لم يأتي، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة "الإخبارية".
وأضاف أنه تلقى توجيه من مستشار خادم الحرمين الشريفين، صاحب السمو الملكي، الأمير خالد الفيصل، بالتوجه إلى القصر، مضيفا أن الأمير خالد كان حينها أمير لمنطقة عسير.
ولفت أنه الله سبحانه وتعالى منحه الصبر، وأخذ يفكر في كيفية والدته وأسرته بالخبر، مضيفا أنه أبلغ والدته بأن الطائرة مفقودة، وأعطاها أمل بسيط.
ولفت إلى أن جدته فاجئته وسألت عن والده لأنه لم يتواصل معها اليوم، مؤكدًا أنه سمح بعد ذلك للأهل بالدخول وأبلغهم بالخبر.