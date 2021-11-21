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الكشف عن الوصية الأخيرة للفنانة سهير البابلي قبل وفاتها 

منذ 54 دقيقة
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الكشف عن الوصية الأخيرة للفنانة سهير البابلي قبل وفاتها 

القاهرة (صدى):
تحدث الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة المصرية الراحلة سهير البابلي، عن وصيتها الأخيرة قبل وفاتها.

قال رضا طعيمة، إن وصية الحاجة سهير البابلي لم تكن عن تقسيم مال أو ميراث ولكن كان لها العديد من الأعمال الخيرية وطلبت مني شخصيا بعض الطلبات أولًا عدم التوقف عن مساعدة الأشخاص الذين كانت تهتم بهم.

وأشار:"طلبت الاستمرار في الأعمال الخيرية التي تقوم بها بعد وفاتها، وكان لها عدد من طلاب الطب وطلبت استمرار بالاهتمام بهم وعدم وقف الزكاة لهم".

وكانت الفنانة المصرية سهير البابلي، توفيت عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.

 

 

وفاة
وصية
ميراث
سهير البابلي
أعمال خيرية

التعليقات

عندما يغيب المساء
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الدايم الله سبحانه
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 593
منذ 5 دقائق
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته

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عبدالله
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا
عندما يغيب المساء
الله لا يسامح من جاب المكياج
عندما
الدنيا برد لازم تغطي اذانيها
عندما
خباله

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