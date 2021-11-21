الكشف عن الوصية الأخيرة للفنانة سهير البابلي قبل وفاتها 

القاهرة (صدى):
تحدث الدكتور رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة المصرية الراحلة سهير البابلي، عن وصيتها الأخيرة قبل وفاتها.
قال رضا طعيمة، إن وصية الحاجة سهير البابلي لم تكن عن تقسيم مال أو ميراث ولكن كان لها العديد من الأعمال الخيرية وطلبت مني شخصيا بعض الطلبات أولًا عدم التوقف عن مساعدة الأشخاص الذين كانت تهتم بهم.
وأشار:"طلبت الاستمرار في الأعمال الخيرية التي تقوم بها بعد وفاتها، وكان لها عدد من طلاب الطب وطلبت استمرار بالاهتمام بهم وعدم وقف الزكاة لهم".
وكانت الفنانة المصرية سهير البابلي، توفيت عن عمر يناهز 86 عاما بعد صراع مع المرض.