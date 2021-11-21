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الدويش معلقا على صورة لاعبي النصر الجدلية:"استحوا واسكتوا"

منذ 11 ساعة
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الدويش معلقا على صورة لاعبي النصر الجدلية:"استحوا واسكتوا"

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي محمد الدويش على الصورة المثيرة للجدل لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

وقال محمد الدويش "متى يصمت عبثكم بسمعة العالمي ؟ .. استحوا واسكتوا !"؟

وكانت قد انتشرت صورة جماعية لنجوم النصر، على هامش تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وهم يؤدون فيها حركة "الصمت".

وفي وقت سابق، هاجم الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي، نجوم النصر، قائلا "فريق خرج من دوري أبطال آسيا 2021، أمام الهلال، ومركزه في الدوري متأخر، وأقال مدربه ومديره التنفيذي، وجماهيره غير راضية، ويخرج لاعبيه بهذا الشكل المزري!!"

النصر
محمد الدويش
صورة جدلية

التعليقات

جار القمر
جار القمر عدد التعليقات : 72
منذ 8 دقائق
البليهي لخبط كل الاعدادات يحتاجون إعادة ضبط المصنع

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أحدث التعليقات

أباتشي
خبر عن بيتروس واكثر التعليقات من الطواقي ههههههههه خايفين من رجعته
جار القمر
البليهي لخبط كل الاعدادات يحتاجون إعادة ضبط المصنع
مسافات
اكفنا شرك انت واذيالك فليس فيكم خير لانفسكم ولاللناس وابقوا بين يدي حزب الله كالدمي لاتملكون من امركم شيئا والحمد لله الذي اظهركم على...
مسافات
كفنا شرك انت واذيالك فليس فيكم خير لانفسكم ولاللناس وابقوا بين يدي حزب الله كالدمي لاتملكون من امركم شيئا والحمد لله الذي اظهركم على...
بــلـــــيـــــهي بـــــــارك (راكـــــز الــــــرايـــــــة)
لاتخور يا بابا من غير الهلال عنده 7 بطولات اسيوية مافيه نادي باسيا جابها

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