الدويش معلقا على صورة لاعبي النصر الجدلية:"استحوا واسكتوا"

ماجد محمد (صدى):
علق الإعلامي محمد الدويش على الصورة المثيرة للجدل لتدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.
وقال محمد الدويش "متى يصمت عبثكم بسمعة العالمي ؟ .. استحوا واسكتوا !"؟
وكانت قد انتشرت صورة جماعية لنجوم النصر، على هامش تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وهم يؤدون فيها حركة "الصمت".
وفي وقت سابق، هاجم الإعلامي الرياضي سلطان الحارثي، نجوم النصر، قائلا "فريق خرج من دوري أبطال آسيا 2021، أمام الهلال، ومركزه في الدوري متأخر، وأقال مدربه ومديره التنفيذي، وجماهيره غير راضية، ويخرج لاعبيه بهذا الشكل المزري!!"