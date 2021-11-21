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الأمن البيئي يباشر بلاغا عن وجود "ظبي" طليق في الرياض 

منذ ساعة
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الأمن البيئي يباشر بلاغا عن وجود "ظبي" طليق في الرياض 

الرياض (صدى):
باشرت القوات الخاصة للأمن البيئي، بلاغًا عن وجود "ظبي فلودير" طليق في أحد أحياء مدينة الرياض.

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، بأن القوات باشرت بلاغا ورد للمركز الوطني للعمليات الأمنية (911)، عن وجود كائن فطري (ظبي فلودير) طليق في أحد أحياء مدينة الرياض، وتمت مباشرة البلاغ، والتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بحكم الاختصاص.

وأشاد الرائد المالكي بالدور المهم للمواطنين والمقيمين ومبادرتهم بالإبلاغ عن مخالفي نظام البيئة أو في حال مشاهدة كائنات فطرية قد تتعرض للتهديد على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) في جميع مناطق المملكة، مشددا على أن الأنظمة البيئية تمنع الاقتراب من الكائنات الفطرية بصيدها أومحاولة ذلك أو مطاردتها في المناطق البرية أو داخل الأحياء السكنية.

 

 

الرياض
بلاغ
القوات الخاصة للأمن البيئي
ظبي فلودير

التعليقات

عندما يغيب المساء
عندما يغيب المساء عدد التعليقات : 83769
منذ 37 دقيقة
الله المستعان

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عبدالله
الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته
عندما يغيب المساء
الله لايبلانا
عندما يغيب المساء
الله لا يسامح من جاب المكياج
عندما
الدنيا برد لازم تغطي اذانيها
عندما
خباله

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