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بالفيديو.. صاحب شائعة إهداء تركي آل الشيخ سيارة فارهة لأحد الفنانين يعتذر

منذ 3 ساعات
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بالفيديو.. صاحب شائعة إهداء تركي آل الشيخ سيارة فارهة لأحد الفنانين يعتذر

الرياض (صدى):
قدم الشاب الذي نشر مقطعا أمس يزعم فيه تقديم رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ سيارة فارهة بملايين الريالات هدية لأحد الفنانين الاعتذار بسبب معلوماته الخاطئة.

وقال الشاب في مقطع مصور له، أنه بعد تداول الفيديو الذي نشره من معرض الدرعية بموسم الرياض تبين له أن المعلومات التي ذكرها خاطئة ولم يتثبت منها.

واعتذر الشاب إلى آل الشيخ لترويجه تلك المعلومات الخاطئة، داعيا الجميع إلى عدم نشر أي فيديو عبر مواقع التواصل إلا بعد التأكد من مصدره.

وكان آل الشيخ، وصف ما تم تداوله بالشائعة المغرضة والكذب المتعمد، مؤكدا أنه سيتقدم بشكوى رسمية حسب النظام ضد مصور المقطع ومن نشره

سيارة
الفنانين
تركي آل الشيخ

التعليقات

الله يغفرلي ذنوبي
الله يغفرلي ذنوبي عدد التعليقات : 49
منذ ساعة
انت اخطيت وذليت والعتذار انشاء الله مقبول عند تركي وانشاء الله يسامحك ولاعتد تصور شيء تفرج وفلح معى الرجال لاتقد تثرثر
الله يغفرلي ذنوبي
الله يغفرلي ذنوبي عدد التعليقات : 49
منذ ساعة
انت اخطيت وذليت والعتذار انشاء الله مقبول عند تركي وانشاء الله يسامحك ولاعتد تصور شيء تفرج وفلح معى الرجال لاتقد تثرثر
المهم
المهم عدد التعليقات : 119
منذ ساعة
تنصح الجميع.شكرا

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أحدث التعليقات

محمد القحطاني
اذا كان الهلال هو كبير فأنت أسواء صحفي في آسيا الاتحاد كان أفضل نادي في عهد نور والبلوي وبعد ذهابهم وحظورك في كل وسيله...
سامي الراقي
وليد الفراج الحين يخاف من جمال مو عارف شي لانهم اعلام لوبي هلالي علني
بلسم الروح
لاحول ولاقوة الابالله
محمد القحطاني
نجم كبير ونتمنى عودته بأسرع وقت فهو من أهم الاعبين المؤثرين نفسيأ ومهاريآ وسلوكيآ وهو يعتبر نفسه أحد أبناء النصر
الزعيم
الهلال كبير اسيا ياصغير جده

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