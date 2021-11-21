بالفيديو .. رحلة البث التلفزيوني وبدايته في المملكة

الرياض (صدى):
تحتفل هيئة الأذاعة والتلفزيون اليوم باليوم العالمي للتلفزيون، والذي تحتفل به منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 21 نوفمبر في كل عام.
واستعرضت قناة السعودية مسيرة المواطنين مع شاشة التلفزيون، مشيرة إلى أن المملكة قد عزمت على إدخال البث التلفزيوني حينما ألقى الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1382هـ بيانا وزاريا، وكان حينها وليا للعهد، عن إنشاء محطتين للبث التلفزيوني.
وأشارت إلى أن إحدى المحطات كانت في جدة، والآخرى تم إنشائها في الرياض، مضيفة أن عام 1385هـ انتشر البث التلفزيوني في مختلف مناطق المملكة.
الجدير بالذكر أن الرياض يحتضن أكبر مجمع تلفزيوني للقنوات السعودية ، كما يعد برج التلفزيون من أوائل الأبراج في الرياض، وتم افتتاحه عام 1402هـ