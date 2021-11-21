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بالفيديو .. رحلة البث التلفزيوني وبدايته في المملكة

منذ 50 دقيقة
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بالفيديو .. رحلة البث التلفزيوني وبدايته في المملكة

الرياض (صدى):
تحتفل هيئة الأذاعة والتلفزيون اليوم باليوم العالمي للتلفزيون، والذي تحتفل به منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 21 نوفمبر في كل عام.

واستعرضت قناة السعودية مسيرة المواطنين مع شاشة التلفزيون، مشيرة إلى أن المملكة قد عزمت على إدخال البث التلفزيوني حينما ألقى الملك فيصل بن عبدالعزيز عام 1382هـ بيانا وزاريا، وكان حينها وليا للعهد، عن إنشاء محطتين للبث التلفزيوني.

وأشارت إلى أن إحدى المحطات كانت في جدة، والآخرى تم إنشائها في الرياض، مضيفة أن عام 1385هـ انتشر البث التلفزيوني في مختلف مناطق المملكة.

الجدير بالذكر أن الرياض يحتضن أكبر مجمع تلفزيوني للقنوات السعودية ، كما يعد برج التلفزيون من أوائل الأبراج في الرياض، وتم افتتاحه عام 1402هـ

الأمم المتحدة
المملكة
البث التليفزيوني

التعليقات

عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 592
منذ 6 دقائق
كان جمل جميل

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أحدث التعليقات

عبدالله
كان جمل جميل
مايباخ
الكبير هو النادي اللي عنده عدد بطولات في جميع الالعاب وليس القدم، شوفوا من هوا اللي عنده فوق 1800 بطولة واحكموا، اما القاب تعطى...
سليمان
يارب يخسر نادي الزعيق وإنشاء الله يفوز بوهانج والفوز من نصيب بوهانج يارب نشوف اذا فاز بوهانج وش بيكون وضعك
ع. س. ع
جميع من يصيح،، صياحكم طرب فارفعو اصواتكم،،، الآسيوية صعبة قوية عليكم وما حيلتكم الا الصياح والبكاء فلا تحرمونا منة أدام الله عليكم ما انتم...
عبود
انا لله وانا اليه راجعون , الله يرحمها ويرحمنا اذا سرنا الى ما سارت اليه

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