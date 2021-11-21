نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

ما صدقت خبر بالاجواء الجنوبية

منذ 10 ساعات
2309
1

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 55352
منذ 13 دقيقة
طيب

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
طيب
ابو عمار
الحمد لله على سلامته
ايمان
لا حول ولا قوة الا بالله... انالله وانااليه راجعون..... الله يرحمها ويغفر لها ويعوضها الجنه ويثبتها ويجعل قبرها روضة من رياض الجنة ويجعل مااصابه...
ابو عمار
الله يرحمها ويغفر لها
ابو عمار
الله يرحمها

أخر الأخبار

سعد الحريري: لبنان تقف على حدود جهنم
سعد الحريري: لبنان تقف على حدود جهنم
منذ دقيقتين 1041
أروى عمر لأميرة الناصر: فشلتي المشاهير
أروى عمر لأميرة الناصر: فشلتي المشاهير
منذ 19 دقيقة 158
موقف المسجلين سابقًا بعد تطبيق "الضمان الاجتماعي المطور"
موقف المسجلين سابقًا بعد تطبيق "الضمان الاجتماعي المطور"
منذ 43 دقيقة 1204
مليشيا الحوثي تتجرع الهزيمة.. خسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا
مليشيا الحوثي تتجرع الهزيمة.. خسائر بشرية تجاوزت 150 عنصرًا
منذ 59 دقيقة 1185
الدعيع قبل نهائي أبطال آسيا: "متفائل ولكن خائف"
الدعيع قبل نهائي أبطال آسيا: "متفائل ولكن خائف"
منذ ساعة 1154
زواج طفلة يثير جدلا في العراق.. ووالدتها: "ابنتي اغتُصبت"
زواج طفلة يثير جدلا في العراق.. ووالدتها: "ابنتي اغتُصبت"
منذ ساعة 281
التحالف: مؤشرات خطر وشيك على الملاحة جنوب البحر الأحمر
التحالف: مؤشرات خطر وشيك على الملاحة جنوب البحر الأحمر
منذ ساعة 1238
شيخ الأزهر يتحدث عن "هوس التحول الجنسي"
شيخ الأزهر يتحدث عن "هوس التحول الجنسي"
منذ ساعتين 351
أول ظهور لأمير الكويت بعد شائعات عن تدهور صحته
أول ظهور لأمير الكويت بعد شائعات عن تدهور صحته
منذ ساعتين 1454
شاب ينتحل صفة ممرض لخطف رضيعًا من المستشفى
شاب ينتحل صفة ممرض لخطف رضيعًا من المستشفى
منذ ساعتين 383