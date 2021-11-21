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اللبوه في موقف صعب وغير مفهوم
منذ 12 ساعة
2172
1
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التعليقات
ابو عمار
عدد التعليقات : 55366
منذ 12 دقيقة
اوكي
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أحدث التعليقات
ابو عمار
مبروك
ابو عمار
طريقة السحب خاطئه يجب ان تكون مستقيمه
ابو عمار
الله يكون في عونه
ابو عمار
ما عندك سالفه يا عون . الى الان لم تستطيع الحكومه عقد اجتماع بسبب رفض ابو زميره فكيف تسعى لحل المشكله مع الدول العربيه
ابو عمار
طيب
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