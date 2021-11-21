بالفيديو .. صاحب السيارة السياحية المحترقة بالريثي يروي مشاعره بعد الحادث

جازان (صدى):
تحولت السيارة القديمة التي تحولت لمزار سياحي في جبال الريث إلى رماد بعدما أضرم عدد من المواطنين النار فيها.
وذكر "راعي الريثي" أن الحادث آلمه جدًا، ولا يستطيع التعبير من شدة الحزن على سيارته بعد أن احترقت، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "الإخبارية".
وأضاف أن سيارته كانت مزخرفة بالزهور والأعلام لكنها تحولت إلى رماد الأمر الذي جعله يشعر بالحزن الشديد فور رؤيتها محترقة.
يذكر أن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان أعلن القبض على 5 مواطنين ألحقوا الضرر بثلاث مركبات لمواطن في محافظة الريث وأحرقوها؛ لخلافات سابقة بينهم.