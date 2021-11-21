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جستنيه: كبير آسيا هو الاتحاد وليس الهلال

منذ ساعة
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جستنيه: كبير آسيا هو الاتحاد وليس الهلال

ماجد محمد (صدى):
توقع الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه أن يكون أداء فريق الهلال أمام نظيره الكوري في المباراة المرتقبة بين الفريقين على مستوى عال من الاحترافية.

وقال "جستنيه": "أتوقع مباراة كبيرة سيكون الهلال متألق فيها بشكل كبير على اعتبار أنه يلعب على أرضه وبين جماهيره وسط نشوة من الانتصارات. "

وأشار إلى أنه خلال العام تمنى أن يفوز الهلال وهو ما حدث بالفعل ويحقق ما كانت "صعبة قوية" وربما هي صعبة على غيره الآن ولكن بالنسبة له سهلة . واصفا الفريق بـ "زعيم آسيا" مشيرا إلى أنه يرى "كبير آسيا" هو نادي الاتحاد نظرا لتاريخ النادي.

الهلال
الاتحاد
جستنيه

التعليقات

ع. س. ع
ع. س. ع عدد التعليقات : 3095
منذ 34 دقيقة
طيب وش المطلوب،، يا عدنان خلاص الاتحاد يأخذ الألقاب والهلال يأخذ البطولات، اتفقنا، يا عمدة
مايباخ
مايباخ عدد التعليقات : 132
منذ 20 دقيقة
الكبير هو النادي اللي عنده عدد بطولات في جميع الالعاب وليس القدم، شوفوا من هوا اللي عنده فوق 1800 بطولة واحكموا، اما القاب تعطى على الشاشة او الصحف او وسائل التواصل الاجتماعي غير معترف بها

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أحدث التعليقات

عبدالله
كان جمل جميل
مايباخ
الكبير هو النادي اللي عنده عدد بطولات في جميع الالعاب وليس القدم، شوفوا من هوا اللي عنده فوق 1800 بطولة واحكموا، اما القاب تعطى...
سليمان
يارب يخسر نادي الزعيق وإنشاء الله يفوز بوهانج والفوز من نصيب بوهانج يارب نشوف اذا فاز بوهانج وش بيكون وضعك
ع. س. ع
جميع من يصيح،، صياحكم طرب فارفعو اصواتكم،،، الآسيوية صعبة قوية عليكم وما حيلتكم الا الصياح والبكاء فلا تحرمونا منة أدام الله عليكم ما انتم...
عبود
انا لله وانا اليه راجعون , الله يرحمها ويرحمنا اذا سرنا الى ما سارت اليه

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