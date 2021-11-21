بالفيديو .. خالد بيومي : لولا الهلال لفقدت الكرة متعتها الحقيقة

ماجد محمد (صدى):
قال الناقد الرياضي، المصري خالد بيومي، إن لولا نادي الهلال لفقدت الكرة متعتها الحقيقية والمنافسة في المنطقة العربية والآسيوية.
وأكد "بيومي" أن نادي الهلال مختلف في الإدارة، ومن الفرق التي لا يظهر عليها نقاط ضعف، مضيفا أن الهلال يركز على إحراز هدف في أول 15 دقيقة من عمر المباراة التي يخوضها مما يساهم في قلب موازين القوة في المباراة، وذلك بحسب ما ذكره برنامج "مع البحار" المذاع على قناة " أبو ظبي الرياضية".
وأضاف أن النادي يشكل متعة حقيقة لكرة القدم، كما أنه صنع تاريخه بأسماء نجوم كبيرة للغاية، لافتا إلى أن السمعة الطيبة لكرة القدم العربية باسم الهلال ونادي الأهلي المصري.
وأكد ثقته بنادي الهلال لكونه يمتلك إمكانيات فضلا عن امتلاك لاعبيه لقدرات خاصة، مضيفا أن وجود لاعبي النادي مع المنتخب السعودي لكرة القدم كان له تأثير كبير على أداء المنتخب.
ولفت إلى أن الهلال يبقى من الأندية القليلة في الكرة السعودية الذي يمتلك أكثر من 8 أو 9 لاعبين دوريين وقوة مؤثرة ، مضيفا أن الهلال يكسب وينافس دائما على البطولات، مرجحا ألا يكون للنادي فترة ذهبية واحدة لكون الهلال مؤسسة كبيرة تدار بشكل عقلاني.