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توجيه جديد من وزير الشؤون الإسلامية إلى خطباء الجوامع والمساجد

منذ ساعة
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توجيه جديد من وزير الشؤون الإسلامية إلى خطباء الجوامع والمساجد

الرياض (صدى):
وجّه وزير الشؤون الإسلامية، عبداللطيف آل الشيخ، خطباء الجوامع والمساجد المساندة بمختلف مناطق المملكة بحث المصلين على فضل الصدقة على المحتاجين والمعسرين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية.

كما شمل التوجيه التنويه بدور منصة "إحسان" في إيصال التبرعات إلى محتاجيها بأمان وشفافية، ودور خدمة "تيسرت" في المنصة في التيسير عن المعسرين وقضاء الدين عن المدينين بكل يسر وسهولة .

ويأتي هذا التوجيه للتوكيد على منسوبي الجوامع بأن يكون هذا الموضوع من ضمن موضوعات خطبهم في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الوزارة عبر منابرها الدعوية، ومنها خطبة الجمعة.

 

عبداللطيف آل الشيخ
خطبة الجمعة
وزير الشؤون الإسلامية
المساجد
الجوامع
منصة إحسان

التعليقات

الملل
الملل عدد التعليقات : 574
منذ ساعة
المفروض الخطبة عن اثار الاسواق فتحها وقت الصلاة
وان البركة المال لمن حافظ علي الصلاة
الدنيا كل رزقه سوف يأتيه
ولكن في الاخرة اذا سألت عن صلاتك
اسمع غصب
اسمع غصب عدد التعليقات : 189
منذ ساعة
انا ودي ادور لي خلا خالي واصلي ظهر .
حثوا الناس على مكارم الاخلاق

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أحدث التعليقات

ابوبدر
ليه ليه ليه. اقسم بالله ياللي اكلوا مالي هذا كثرهم واللي اضروني ياكثرهم واللي آذوني ياكثرهم وتحملت كثير من الشتم والضرب والاهانة من قريب...
اسمع غصب
انا ودي ادور لي خلا خالي واصلي ظهر . حثوا الناس على مكارم الاخلاق
الملل
المفروض الخطبة عن اثار الاسواق فتحها وقت الصلاة وان البركة المال لمن حافظ علي الصلاة الدنيا كل رزقه سوف يأتيه ولكن في الاخرة اذا...
العالمي
اص لمسلي ونت الصادق ما يقدر يتخذ قرار اص والف اص
نجاة محمد
الغريب تبرير اخية عاوز ولد لان عندة 3 بنات للمعلومية الرجل هو السبب في الإنجاب ولد او بنت و المرأة هي الوعاء

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