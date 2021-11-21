طريقة تغيير "الفيوزات" التالفة بالسيارة

أميرة خالد (صدى):
تعد الفيوزات "الصمامات الكهربائية" من أهم القطع المؤثرة في النظام الكهربائي بالسيارة، حيث أنها تعمل على حماية أجزاء النظام الكهربائي من التلف نتيجة ارتفاع التيار الكهربائي المفاجئ في بعض الأحيان.
وتحتوي كل سيارة على علبتين للفيوزات خارجية وداخلية، وتتواجد العلبة الخارجية داخل الغطاء الخاص بمحرك السيارة وبالقرب من البطارية أو كمبيوتر السيارة، وهي تحتوي على الفيوزات التي تتعلق بالعمليات الحيوية والهامة في السيارة، مثل الفيوزات الخاصة بنظام الوقود أو مروحة الردياتير، بالإضافة إلى الفيوزات الخاصة بالتكييف وغيره.
وتتواجد العلبة الداخلية غالباً أسفل الطبلون، والفيوزات في هذه العلبة خاصة بالأجزاء الكمالية في السيارة، مثل التحكم في فتح وغلق الأبواب، إشارات الإضاءة، الزجاج الكهربائي، وولاعة الاشتعال، وغيره، وفي حال حدوث مشكلة لأحد أجزاء النظام الكهربائي مثل نظام التحكم في فتح وغلق الأبواب، فعلى السائق فتح علبة الفيوزات الداخلية.
ويجب بعد ذلك البحث على مكان تواجد الفيوز المتعلق بنظام التحكم في غلق الأبواب وفقاً لكتيب السيارة، ثم يقوم بنزع الفيوز التالف من مكانه لاستبداله بآخر جديد، مع ملاحظة أن تغيير فيوزات السيارة يجب أن يكون بنفس قوة الفيوزات التالفة، فإذا كان الفيوز بقدرة 10 فيجب استبداله بفيوز 10 وإلا قد تتعرض السيارة للمشاكل والأعطال.